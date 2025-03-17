Что нужно сделать 17 марта: астропрогноз

В понедельник, 17 марта длится 18-й лунный день с переходом к ночи в 19-й. Луна находится в Скорпионе, Солнце – в Рыбах.

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Что принесет с собой такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день уравновешивания внутреннего и внешнего.

"Единица – это Солнце. Солнце любит внимание, Солнце любит, чтобы вокруг были люди. Семерка – это планета Кету. Кету же наоборот – не любит внимание, она любит быть наедине, проходить свои внутренние процессы. Поэтому вот здесь 17 числа встречается наше внутреннее и внешнее", – пояснила Исита Гая.

При этом она отметила, что в сумме единица и семерка дают восьмерку. "Вместе это восьмерка, это Сатурн, который все это уравновешивает – внутреннее и внешнее. Поэтому в этот день я бы советовала делать практику на балансировку", – посоветовала астролог.

Из полезных сегодня практик она порекомендовала следующую: посмотреть на солнце и представить, что между вашим сердцем и солнцем образуется восьмерка. Начните по этой восьмерке балансировать энергию и наполнять свое сердце солнечной энергией и от сердца также давать свою энергию в солнце.

"Также вы можете балансировать с землей, воображать, что вы и земля балансируетесь через восьмерку между собой. Вы можете делать через все тело или только через сердце. И так вы соединяетесь с вашим родовым потоком, с вашей родной землей и набираетесь оттуда силы", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака – каким из них сегодня выпадут новые возможности, а кого ждет отдых.

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