Что не стоит делать в саду в марте: лучше подождать

Хотя некоторые садоводы не могут дождаться, чтобы достать газонокосилки и привести в порядок свой газон, эксперт предупреждает, что слишком раннее скашивание травы может нанести больше вреда, чем пользы.

Так, садовник, известный в интернете как @lawnnature, объяснил в своем новом видео в TikTok, почему не стоит спешить с этим в марте. Вместо этого он призвал людей провести "тест на шумопоглощение", прежде чем вытаскивать газонокосилку из сарая.

"Один из лучших способов оценить состояние вашего газона – это провести тест на шумопоглощение. Эта простая проверка может уберечь вас от повреждения газона, особенно если он слишком влажный", – объяснил специалист.

Чтобы провести тест на шумопоглощение, просто пройдитесь по газону и обратите внимание на то, как ощущается земля. Если ваша нога проседает, а почва кажется мягкой, это свидетельствует о том, что ваш газон не готов к скашиванию или интенсивному пешеходному движению.

Если вы будете ходить и наступать на влажную почву, это может ее уплотнить, что приведет к потенциальным повреждениям и будет препятствовать росту травы. Если ваш газон не пройдет тест на шумопоглощение, не волнуйтесь.

Существует несколько альтернативных способов провести время в вашем саду, пока вы ждете подходящих условий. Рассмотрите возможность занятия другими весенними процедурами ухода за газоном, такими как аэрация, уборка мусора или планирование пространства в саду.

В завершение, всегда проверяйте состояние вашего газона, прежде чем выходить на улицу с газонокосилкой. Выполняя тест на шумопоглощение и соблюдая надлежащие правила ухода за газоном, вы будете поддерживать красивое и здоровое открытое пространство.

