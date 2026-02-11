Что не стоит дарить на День Валентина: провальные варианты

День святого Валентина – возможность показать, насколько хорошо вы знаете и чувствуете своего любимого человека. В этот день хочется удивить, растрогать и оставить теплый след в памяти. Однако неудачный подарок способен испортить даже самое романтическое настроение.

Часто ошибки возникают не из-за равнодушия, а из-за спешки или банальности решений. Чтобы избежать разочарования, OBOZ.UA рассказывает, какие презенты лучше оставить на полке магазина.

Дешевый шоколад

Коробка конфет "для галочки" – это скорее символ долга, чем заботы. Если уж дарить сладости, пусть это будет качественный шоколад или десерт, который соответствует вкусам любимого человека. Крафтовые сладости, набор макарон или авторские конфеты значительно лучше подчеркнут ваше внимание к деталям.

"Грустный" букет

Одна роза в целлофане давно стала символом банальности. Лучше выбрать небольшую, но стильную композицию или сезонные цветы, которые она действительно любит. Альтернатива – живые растения в горшке, если партнерша увлекается цветоводством.

Пылесборники

Большие плюшевые медведи, дешевые статуэтки или магниты на холодильник редко приносят радость надолго. Обычно они просто занимают место. Если вы не уверены, что человек мечтает о такой вещи, лучше сделать ставку на эмоции – билеты в театр, сертификат на мастер-класс или совместное путешествие на выходные.

Средства личной гигиены

Гель для душа или шампунь могут быть восприняты как намек, даже если вы вкладывали в это добрые намерения. Такие подарки больше подходят для повседневной жизни, а не для романтического праздника. Если хотите подарить косметику – выберите что-то нейтральное и премиальное или сертификат в магазин.

Бытовая техника без запроса

Кастрюли, сковородки, пылесосы или блендеры – не лучшая идея, если о них не просили. День влюбленных – это о романтике, а не о хозяйстве. Исключение – если это общее желание или подарок для обоих.

Сертификаты "лишь бы было"

Сертификат в первый попавшийся магазин – это удобно, но вряд ли порадует партнера. Если уж выбираете такой вариант, пусть он будет связан с увлечениями партнера: книжный магазин, ювелирная мастерская, студия живописи или спортивный клуб.

Худший подарок – это тот, что демонстрирует равнодушие или отсутствие внимания к деталям. Зато лучший – не всегда самый дорогой, а тот, что говорит: "Я знаю тебя". Иногда искренняя записка, ужин собственноручно или продуманная мелочь могут запомниться больше, чем ценная вещь без души.

