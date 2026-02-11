Какие страны не празднуют День святого Валентина: почему так

День святого Валентина давно превратился в глобальный праздник романтики, но далеко не везде его принимают с восторгом. В ряде стран мира 14 февраля либо официально запрещен, либо подвергается жесткой критике со стороны властей, религиозных лидеров или консервативных групп.

Причины – от религиозных догм до борьбы с "западным влиянием" и сохранения собственных культурных кодов. В одних государствах запрет имеет силу закона, в других – ограничивается моральными призывами и рейдами, пишет Wedded Wonderland.

Предлагаем разобраться, где именно и почему День влюбленных не празднуют.

Малайзия

В стране, где более 60% населения – мусульмане, День святого Валентина считают несовместимым с исламскими принципами. Еще в 2005 году религиозные власти издали фетву, которая прямо запрещает празднование. В 2011 году моральная полиция провела массовые рейды по отелям Селангора и Куала-Лумпура, арестовав около 80 мусульманских пар, которые осмелились отмечать праздник.

Индонезия

Хотя многие молодые индонезийцы в крупных городах покупают цветы и шоколад 14 февраля, консервативные религиозные лидеры регулярно призывают к полному запрету. Они утверждают, что праздник пропагандирует свободные отношения, добрачный секс и алкоголь – все, что противоречит исламским нормам. Несмотря на протесты и заявления улемов, коммерческая часть праздника в Джакарте и других мегаполисах продолжает процветать.

Иран

Иранские власти годами называют День святого Валентина "декадентским западным импортом" и угрожают магазинам и кафе судебными исками за продажу тематических товаров. В Тегеране 14 февраля рестораны часто полностью забронированы, но владельцы вынуждены выставлять наблюдателей, чтобы вовремя убрать розовые украшения и красные сердца, если приблизятся инспекторы.

Индия

После обретения независимости от Британии в 1947 году в Индии сформировалось мощное крыло политиков и общественных деятелей, выступающих против любых "западных праздников". В 2015 году один из лидеров правой партии заявил, что настоящая любовь должна вести к браку, а не к публичным проявлениям без обязательств. Из-за этого во многих регионах страны празднование 14 февраля воспринимается как проявление неуважения к традиционным ценностям.

Пакистан

В Пакистане День святого Валентина неоднократно вызывал серьезные конфликты. В 2014 году в университетах Пешавара студенты разных взглядов столкнулись камнями и даже выстрелами из-за споров относительно праздника – трое получили ранения. В 2018 году Высокий суд Исламабада официально запретил отмечать 14 февраля, объяснив это "западным культурным импортом", противоречащим исламу.

Саудовская Аравия

В стране действуют очень строгие правила относительно публичных проявлений чувств между мужчиной и женщиной, которые не являются супругами. Поэтому любое празднование Дня святого Валентина считается недопустимым. В 2014 году пятерых граждан приговорили к десяткам лет тюрьмы и тысячам ударов палкой за то, что они танцевали с женщинами, не связанными с ними браком, именно 14 февраля. Красные розы, сердца и красная одежда в этот день запрещены.

россия

Официально россия не запрещает День святого Валентина официально, но власти и консервативные политики активно продвигают идею, что это "навязанный Западом" праздник. Вместо него пропагандируется Международный женский день 8 марта, который во многих аспектах выполняет роль "российского Дня влюбленных". Молодежь продолжает дарить цветы и шоколад 14 февраля, но официальная риторика призывает отдавать предпочтение традиционным датам.

В мире, где День святого Валентина стал мощным коммерческим и культурным феноменом, есть места, где его воспринимают как угрозу религиозным или национальным ценностям. Эти запреты и протесты показывают, насколько сильно любовь и ее публичные проявления зависят от контекста – религиозного, исторического или политического.

