Что надо сделать 20 мая: астропрогноз: астропрогноз

Во вторник, 20 мая продолжается 23 лунный день. Луна начнет день в Водолее, а после обеда перейдет в Рыбы, Солнце все еще остается в Тельце.

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Что принесет с собой такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня снова встретятся мужская и женская энергии.

"Вторник – это день Марса, но двойка – это Луна, это энергия Луны. Поэтому снова мы имеем мужскую и женскую энергию", – пояснила она.

Из полезных практик, которым стоит уделить время в такой день Исита Гая назвала медитации. При этом, по возможности, достаточно длительные и необычные. "Один час, когда вы закрываете глаза, и с завязанными глазами вы просто ходите по своей квартире. Один час вы ощущаете своё помещение, свою квартиру, энергии в своей квартире с завязанными глазами", – так описала медитацию этого дня Исита Гая.

По ее словам, такая медитация, должна стать совершенно новым и интересным опытом для того, кто попытается на нее решиться. "Попробуйте в него пойти. Через этот опыт вы будете проживать такую большую внутреннюю гармонизацию", – пояснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит побороться за свои мечты.

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