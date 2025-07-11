Что надо сделать 11 июля, чтобы почувствовать спокойствие: астропрогноз

В пятницу, 11 июля продолжается 16 лунный день, который ближе к ночи перейдет в 17-й. Луна находится в созвездии Козерога с переходом вечером в Водолея, Солнце путешествует через созвездие Рака.

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Что может принести такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня важно провести практику на соединение со своей душой, со своей монадой, со своей духовной семьей.

Вот как она описала эту практику: "Вы закрываете глаза, вы садитесь в медитацию, вы призываете ещё раз: через мою сердечную чакру, через мою горловую чакру солнечное сплетение, я соединяюсь со своей духовной семьёй, со своей монадой, со своей душой, воплощённой во всех формах в этом мире и в параллельных реальностях, в параллельных мирах. И от всех этих форм своей души я получаю самый лучший опыт. И весь негативный опыт своей души, своим благословением я просто растворяю в свете Творца. И я благословляю свою душу проживать ощущение счастья и радости во всех моих формах, во всех телах, во всех мерностях, во всех пространствах, в каждом периоде времени. Это истина. Это истина. Это истина. Это так".

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака – кого сегодня ждет важный день.

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