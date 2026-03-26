Что надо посеять в апреле, чтобы был хороший урожай

Середина весны – очень важный и даже определяющий период для тех, кто занимается огородом. Именно в апреле становится достаточно тепло для начала основных работ на земле и формируется база для будущего урожая.

Впрочем, не все растения уже готовы к высадке в открытый грунт. Какие именно овощи нужно высевать в апреле и как приготовить для них грядки, объяснило издание "На пенсии".

Когда и как сеять?

В первую очередь нужно обратить внимание на потребность каждого отдельного растения в тепле. Так холодостойкие культуры высевают тогда, когда земля на глубине примерно 5 сантиметров прогревается до +3-5 °C. Теплолюбивые растения сеют позже – когда температура почвы достигает около +15 °С.

Перед посевом почву стоит разрыхлить, очистить от сорняков и добавить органические удобрения. А после внесения посадочного материала грядки нужно обильно увлажнить. Чтобы удержать влагу, поверхность желательно укрыть тонким слоем мульчи.

Какие овощи можно высевать в апреле?

Редис

Для редиса подходит хорошо освещенный, защищенный от ветра участок с плодородной нейтральной почвой. Обратите внимание также на правила севооборота. Оптимально, если ранее на грядке выращивали:

бобовые культуры;

картофель;

томаты;

огурцы.

Зато все виды капусты считаются нежелательными предшественниками.

Чтобы улучшить всхожесть, семена редиса предварительно замачивают в воде или растворе стимулятора роста. Далее их высевают на глубину 1,5-2,5 сантиметра. Расстояние между рядками должно быть 20-30 сантиметров, а между семенами в рядке – 3-5 сантиметров.

Морковь

Этот овощ лучше всего растет на супесчаных и легких суглинках. На одном месте морковь рекомендуют высевать не чаще чем раз в 4–5 лет. Удачными предшественниками являются:

огурцы;

помидоры;

лук;

картофель;

бобовые;

зелень.

Семена высевают с промежутком 3-7 сантиметров на глубину 2-3 сантиметра. Междурядья оставляют в пределах 15-20 сантиметров.

Зелень

Петрушку, укроп, салат и зеленый лук высевают с начала апреля, когда почва прогревается до +5 °С. Эти культуры хорошо переносят умеренную температуру и способны выдерживать незначительные заморозки.

Огурцы

Время высева огурцов в апреле часто определяют по природным признакам. Удачный момент наступает, когда массово зацветают одуванчики и опадает цвет яблони. Это сигнал, что земля достаточно прогрелась и установилась стабильная теплая погода.

Огурцы хорошо растут на участках, где в прошлом году выращивали:

капусту;

картофель;

лук;

томаты;

перец;

морковь.

Но стоит избегать мест после тыквенных культур.

Перед посевом семена огурцов нужно подготовить. Сначала их прогревают в духовке в течение 2–3 часов при температуре +50 °С. Затем замачивают на 30 минут в 1% растворе марганцовки. После этого высушивают и по желанию обрабатывают стимуляторами роста. Если существует риск ночных заморозков, семена дополнительно закаляют: заворачивают во влажную ткань и на двое суток кладут в холодильник, следя, чтобы ткань не пересыхала.

