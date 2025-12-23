Что гуглили украинцы, пока мир менялся: итоги 2025 года на Википедии

Украинцы в 2025 году активно обращались к Википедии, ища ответы на вопросы, которые возникали на фоне изменений в мире. Это общие тенденции и различия в фокусе внимания в течение года.

Видео дня

Итоги просмотров за год подготовил эксперт по Википедии Назар Токара, проанализировав интересы читателей в украиноязычном и англоязычном разделах энциклопедии. Данные охватывают период с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2025 года.

Автор исследования сосредоточился на наиболее посещаемых статьях и сравнил, чем интересовались пользователи разных языковых версий. Назар Токара опубликовал результаты анализа на основе открытой статистики Википедии.

"В конце года принято подводить итоги, но как это сделать в масштабах целой страны, да еще и не переступив порог политики или эмоций? Да, это был непростой год, но разве вы помните простые?", – отметил Токара.

По словам эксперта, для объективности он использовал именно цифры просмотров. Он также уточнил временные рамки исследования и объяснил, почему решил сравнить украиноязычный и англоязычный разделы Википедии.

Декабрь 2024 года

Усик Александр Александрович

В декабре 2024 года украинцы больше всего читали об Усике, победившем британца Тайсона Фьюри и защитившем звание чемиона мира. Но пик популярности его статьи пришелся на июль 2025-го, когда статью просмотрели 186 тысяч раз. Тогда Усик победил другого британца Даниэля Дюбуа, официально став трижды абсолютным чемпионом мира.

Башар аль-Асад

В декабре в Сирии сменилась власть, после чего диктатор Башар аль-Асад сбежал в Россию. Биографической статьей месяца стала статья о бывшем главе Сирии – страны, которая последние годы страдала от гражданской войны. Статью на английском языке просмотрели более 5 млн раз за месяц.

Январь 2025 года

Дональд Трамп, Donald Trump

В январе Дональд Трамп вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. Его политика, заявления и интерес к Гренландии привлекли внимание всего мира. Статья о Трампе стала безоговорочным лидером, набрав 123 тысячи просмотров на украинском и 6,5 млн на английском языке.

Февраль

Мишель Трахтенберг, Michelle Trachtenberg

В феврале в возрасте 39 лет умерла американская актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг, известная по фильмам "Баффи победительница вампиров" и Евротур. Хотя Трамп до сих пор оставался в топе просмотров, статью о Мишель на украинском языке читали в среднем 2000 раз в день, на английском – 200 тысяч ежедневно.

Март

Демьян Ганул

В марте в Одессе был застрелен Демьян Ганул, которого многие знали как общественного деятеля и волонтера. Ганул участвовал в Революции достоинства, противостояниях в Одессе 2 мая 2014-го, состоял в рядах Правого сектора. При участии Ганула в Одесской области демонтировали памятник чекистам и Суворову, он организовывал одесские акции против эксплуатации животных в цирке.

Adolescence (TV series)

В марте вышел сериал Юношество производства Netflix, зрители высоко оценили его за режиссуру и сценарий. Одну из главных ролей сыграл британский актер Стивен Грэм, что добавило атмосферности истории о подростке, которого обвинили в убийстве одноклассницы.

Апрель

Франциск (папа)

21 апреля на 89-м году скончался Папа римский Франциск (1936-2025). Хорхе Марио Берджольо (Jorge Mario Bergoglio) родился в Аргентине в семье с итальянскими корнями. Он был первым папой-иезуитом, первым латиноамериканцем и первым, кто родился или вырос за пределами Европы со времен сирийского папы Григория III в VIII веке.

Протесты и резня на площади Тяньаньмэнь 1989 года

В апреле 1989 года в КНР начались массовые протесты. Народ требовал демократии, реформ и свободы слова. После долгих недель переговоров, правительство решило подавить демонстрации, которые к тому времени уже распространились на более 400 городов. В Пекин мобилизовали 300 тысяч военных. Кульминацией стала ночь на 4 июня, когда военные получили приказ разогнать протестующих с центральной площади Тяньаньмэнь. В столкновениях погибло до нескольких тысяч человек с обеих сторон баррикад, еще несколько тысяч были ранены. Известный кадр облетел всю планету – человек, стоящий на пути военных. Неизвестный герой получил название "tankman".

Май

Pope Leo XIV

В мае избрали нового Папу римского. Им неожиданно для многих стал Роберт Фрэнсис Превост. Он родился в 1955 году в Чикаго, и это первый глава католической церкви из США. Папским именем Превост выбрал Лев XIV – как дань уважения Льву XIII-му, который руководил церковью с 1878 по 1903 год. Он разработал церковную Социальную доктрину, а также заботился о рабочих и справедливости. Этим именем новый Папа решил подчеркнуть заинтересованность в вопросах Четвертой промышленной революции и искусственного интеллекта.

Нелипа Максим Владимирович

В мае на фронте погиб украинский телеведущий Максим Нелипа, ему было 49 лет. Максим был звездой КВН из команды "Ковбои политеха", вел программы "Кто там?" (2004-2011), "Погода" (2007-2009), "Народная звезда" (2010-2011). В начале полномасштабного вторжения вступил в ряды теробороны и впоследствии – ВСУ.

Портнов Андрей Владимирович (политик)

В том же месяце в Испании убили Андрея Портнова. Портнов дважды был нардепом от партии "Батькивщина", был причастен к принятию"диктаторских законов" в январе 2014-го. После Революции достоинства выехал из Украины, жил в Австрии и России. Не имея официальных должностей, до смерти он имел большое влияние на украинскую судебную систему, поддерживал тесные связи с администрацией Януковича и офисом президента Зеленского.

Июнь

Zohran Mamdani

В июне американский эмигрант из Уганды Зохран Мамдани стал кандидатом от Демократической партии США на пост мэра Нью-Йорка. Выиграв эти выборы в ноябре, Мамдани стал самым молодым мэром города с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Он имеет левые популистские взгляды. На выборах Мамдани обещал повышение налогов для крупных компаний и минимальной зарплаты, а также бесплатный общественный транспорт.

Бровди Роберт Иосифович

В июне Силы беспилотных систем ВСУ возглавил Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". До начала военной карьеры он занимался бизнесом и коллекционировал произведения украинского искусства. В феврале 2022 года Бровди создал подразделение"Птицы Мадьяра", специализирующееся на применении ударных беспилотников, систем радиолокационной разведки и борьбы.

Июль

Ozzy Osbourne

22 июля в возрасте 76 лет скончался британский музыкант Оззи Озборн. В 1960-1970-х он с группой Black Sabbath стал одним из пионеров хэви-метала. Продажи его альбомов пересекли отметку в 100 млн экземпляров, в 2006 году Озборн был включен в Зал славы рок-н-ролла. Оззи называл себя "Принцем тьмы". На публике он вел себя настолько эксцентрично, что многие религиозные организации считали, что он плохо влиял на молодежь, и называли его сатанистом. Правда, сам Озборн сатанистом себя не считал.

Свириденко Юлия Анатольевна

В июле Премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко, она стала второй женщиной на этом посту после Юлии Тимошенко. До этого она была Министром экономики и заместителем руководителя Офиса президента, а в 2018 году недолго руководила Черниговской ОГА. Свириденко вела переговоры с другими странами об усилении санкций против РФ.

Август

В этом месяце наиболее популярными англоязычными статьями были не биографические, а статьи о фильмах.

Weapons (2025 film)

В августе на экраны вышел мистический фильм ужасов "Оружие" (Weapons). С затратами $38 млн, он заработал $268 млн в прокате и получил премии Золотой глобус и Выбор кинокритиков. Фильм снят на нескольких связанных между собой сюжетах с мистикой, исчезновениями подростков, коррупцией в полиции в маленьком американском городке.

Парубий Андрей Владимирович

30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. В 2013-2014 годах Парубий координировал работу Евромайдана и начало АТО на Востоке Украины. Также он был секретарем СНБО, Председателем Верховной рады, народным депутатом четырех созывов. Поддерживал децентрализацию власти в Украине, был сторонником создания Балто-Черноморского союза. В октябре 2025 года посмертно удостоен звания Героя Украины.

Сентябрь

Charlie Kirk

10 сентября был застрелен Чарли Кирк, правый республиканский политический активист, которого считали одним из самых выдающихся голосов движения MAGA. Кирк был ключевым союзником Трампа, вел консервативное радиошоу "Шоу Чарли Кирка", выступал против контроля над оружием, абортов и прав ЛГБТ. Был сторонником дезинформации о пандемии COVID-19, называл российско-украинскую войну "пограничной схваткой" и призывал не тратить средства на помощь Украине.

Убийство Ирины Заруцкой

В августе в США была жестоко убита ножом украинская беженка Ирина Заруцкая. Ирина зашла в вагон и заняла место перед подозреваемым, 34-летним Декарлосом Деджуаном Брауном-младшим. Через 4 минуты он без видимых причин достанет нож и трижды ударит девушку в шею, после чего выйдет из вагона на следующей станции. Убийство получило международный резонанс. Статью, созданную через две недели после трагедии, просмотрели 96 тысяч раз.

Октябрь

Эд Гейн, Ed Gein

Эд Гейн, известный также как "Плейнфилдский вампир" – американский убийца, один из самых известных в истории США. Несмотря на то, что было доказано только два из совершенных им убийств, их жестокость шокировала мир, а реальное количество убийств может быть значительно больше. В октябре Netflix выпустил третий сезон сериала Monster под названием "Monster: The Ed Gein Story" ("Монстр: История Эда Гейна") с Чарли Ханнамом в главной роли.

Ноябрь

Pluribus (TV series)

В ноябре начался показ сериала Pluribus, снятый автором Better Call Saul и Breaking Bad Винсом Гиллиганом. Это черная постапокалиптическая комедия с Реей Сигорн в главной роли. Героиня Сигорн Кэрол Стурка обнаруживает, что все люди на планете оказались под контролем внеземного вируса, получили общий интеллект и могут говорить только правду. "Нормальными" остались только 13 человек, большинство из которых полностью удовлетворены ситуацией, когда все их прихоти выполняются "другими" и они могут делать все, что захотят.

Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Герман Галущенко, Андрей Ермак

До ноября 2025 года имя Тимура Миндича, друга и давнего партнера президента Зеленского, не было известно широкой общественности, но расследование НАБУ и САП изменило ситуацию. Операция "Мидас", начавшаяся в 2014 году, исследовала хищения крупных сумм в украинской энергетике во время войны. Украинские СМИ назвали это дело самым громким антикоррупционным скандалом военного времени. Кроме Миндича, фигурантами дела оказались министр энергетики Светлана Гринчук, ее предшественник на этом посту Герман Галущенко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие. Расследование продолжается.

Статьи военной тематики

Одним из основных изменений в интересах читателей стал рост просмотров статей военной тематики. Народ уже не просто гуглит "война", теперь он ищет конкретные подразделения, военные операции или жизнеописания военных.

Вот самые популярные статьи военной тематики за год:

В этом перечне легко узнать самих себя – тревожных, собранных и одновременно живых. Рядом в статистике сосуществуют совершенно разные темы: в одной вкладке читатели изучают тактико-технические характеристики шахеда, в соседней – биографию Лины Костенко или возможности ChatGPT. Такая параллельность интересов показывает способность одновременно держать оборону и развивать культуру. Украина, закаленная веками борьбы, не утратила чувство прекрасного, и данные Википедии это подтверждают – в первой сотне нет ни Квартала, ни Лободы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что миллиардер Илон Маск запустил раннюю версию энциклопедии на базе искусственного интеллекта под названием Grokipedia. Ее веб-сайт временно не работал, прежде чем снова возобновить работу через несколько часов. Грокипедию, названную так в честь обширной языковой модели Grok от xAI, Маск продвигает как усовершенствованную и менее предвзятую версию популярной бесплатной веб-энциклопедии Википедия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!