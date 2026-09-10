Что грозит за отказ проходить ВЛК в Украине: подробное объяснение

Во время военного положения военнообязанного могут направить на прохождение военно-медицинской комиссии. За отказ от её прохождения грозит штраф от 17 000 до 25 000 грн.

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Если же человек систематически отказывается проходить медосмотр и игнорирует вызовы территориальных центров комплектования, это расценивается как уклонение от исполнения воинского долга и предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно

Отмечается, что формально отказаться от прохождения ВЛК можно только в рамках процессуальной апелляции.

"Например, если повестка и направление были выданы с нарушением закона. Однако право обжаловать в суде имеются только действия должностных лиц, а обязанность пройти освидетельствование все равно остается", – говорится в материале.

Что будет, если не явиться на ВЛК

Если же военнообязанный получил направление (в бумажной или электронной форме либо через "Резерв+") и не явился на осмотр без уважительных причин, это расценивается как административное нарушение законодательства о мобилизации. В таком случае ему грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Помимо штрафа, данные о нарушителе вносятся в базу "Оберег", и он автоматически помечается как находящийся в розыске ТЦК. А это, в свою очередь, может привести к ограничениям в праве управления транспортными средствами и задержанию полицией.

Если систематически игнорировать ВЛК

Если систематически не являться на ВЛК и игнорировать вызовы в ТЦК, такие действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. И это грозит лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если есть уважительная причина

Однако человек может не явиться на прохождение военно-медицинской комиссии, если у него есть уважительная причина. К уважительным причинам относятся:

болезнь, делающую передвижение невозможным (должно быть подтверждено медицинским заключением о временной нетрудоспособности);

делающую передвижение невозможным (должно быть подтверждено медицинским заключением о временной нетрудоспособности); смерть близкого родственника;

близкого родственника; стихийное бедствие;

обстрелы, препятствующие прибытию на комиссию.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет: подробное объяснение. Так, в Украине общее правило предусматривает, что мужчин до 25 лет не мобилизуют, однако из этого правила есть исключения. В частности, досрочно военнообязанными могут стать бывшие "ограниченно годные", выпускники военных кафедр с офицерским званием и бывшие полицейские.

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