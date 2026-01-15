Что есть, чтобы не мерзнуть: топ 3 лучших согревающих продуктов, которые нужно добавить в рацион

Зимой организму нужно еще больше энергии, а максимум энергии организм берет из продуктов питания. Поэтому специалисты рекомендуют зимой еще тщательнее следить за своим питанием и добавить в рацион побольше продуктов, которые дадут не только чувство сытости, но и много энергии, например, как орехи.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 3 продуктов, которые дадут вашему организму много энергии.

Бобовые

Как утверждают ученые, бобовые – это стабильная энергия, а это значит, что хватает ее надолго. Так как в бобовых есть и углеводы и белок и клетчатка. Во-первых, такие продукты, как например, фасоль, горох, нут, не только хорошо насыщают, но и предотвращают скачки энергии. Ко всему, из бобовых можно приготовить рагу, пюре, супы, намазки, салаты, закуски, паштеты.

Жирная рыба и рыбные консервы

Любая рыба – кладезь полезных жиров, а особенно – омега-3 жирных кислот. А также рыба – это лучший белок, который образует лучшее сочетание полезных белков и жиров в одном продукте. А это лучшее для организму, а особенно зимой.

Рыбу лучше всего есть в запеченном и соленом виде, а также в виде консерв.

Специалисты советуют выбирать сельдь, скумбрию, сардины, лосось, тунец!

Крупы и хлеб

Все крупы, по мнению ученых, но не быстрого приготовления, особенно – овсянка, рис, гречка, а также зеленая гречка, пшено, перловка, ячневая кашу, бурый рис – лучшие крупы, которые дадут организму чувство сытости на 2-3 часа, а также энергию.

