Что добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились: делимся кулинарными секретами
Чтобы яйца легко чистились, нужно знать несколько простых, но действенных секретов, например, что в воду обязательно нужно добавлять соль.
Соль
Добавьте в воду 1 ст. ложку соли (для укрепления скорлупы) или 0,5-1 ч. ложку пищевой соды (для повышения щелочности, что облегчает отделение белка).
Вода
Самый надежный метод — опускать яйца в уже кипящую воду и после варки сразу окунуть их в ледяную воду на 5-10 минут.
Основные секреты для легкой очистки
Соль и сода
Добавление 1 ст. л. соли (или соды) на литр воды не дает белку прилипать к скорлупе и помогает, если она треснет.
Кипящая вода
Опускайте яйца (особенно свежие) в кипящую воду, а не холодную. Это снижает прилипание белка.
Резкий перепад температур
После варки (10-12 минут) обязательно поместите яйца в миску с ледяной водой (можно со льдом) на 5-10 минут.
Свежесть яиц
Старые яйца чистятся легче, чем свежие, из-за более высокого уровня pH.
