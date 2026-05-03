Что добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились: делимся кулинарными секретами

Чтобы яйца легко чистились, нужно знать несколько простых, но действенных секретов, например, что в воду обязательно нужно добавлять соль.

Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, что нужно добавить в воду при варке яиц, чтобы они хорошо чистились.

Основные секреты для легкой очистки

Соль и сода

Добавление 1 ст. л. соли (или соды) на литр воды не дает белку прилипать к скорлупе и помогает, если она треснет.

Кипящая вода

Опускайте яйца (особенно свежие) в кипящую воду, а не холодную. Это снижает прилипание белка.

Резкий перепад температур

После варки (10-12 минут) обязательно поместите яйца в миску с ледяной водой (можно со льдом) на 5-10 минут.

Свежесть яиц

Старые яйца чистятся легче, чем свежие, из-за более высокого уровня pH.

