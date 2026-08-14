Что делать, если выиграли в лотерею: советы миллиардера

Выигрыш в лотерею может мгновенно изменить финансовое положение человека, но миллиардер Марк Кьюбан советует не спешить тратить полученные деньги. По его мнению, победителю прежде всего стоит обратиться к налоговому адвокату, обдумать способ получения приза и установить четкие границы в общении с друзьями и родственниками.

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Такие советы Кьюбан давал потенциальному победителю Powerball в 2016 году, когда джекпот лотереи приближался к $1,6 млрд. Позже его рекомендации приводились в материалах о том, как распоряжаться крупным неожиданным капиталом. Основная мысль предпринимателя проста: большие деньги нужно сначала защитить, а уже потом решать, на что их тратить.

Не спешить с деньгами

Кьюбан хорошо знает, как крупные суммы могут изменить жизнь. Своё состояние он получил после продажи компании Broadcast.com компании Yahoo за $5,7 млрд в виде акций в 1999 году. Позже предприниматель стал известен широкой аудитории как инвестор шоу ABC "Shark Tank".

Именно поэтому его советы потенциальным победителям лотереи привлекли внимание. Когда джекпот Powerball в 2016 году приближался к рекордной на тот момент сумме, Кьюбан рассказал The Dallas Morning News, что делать человеку после получения выигрышного билета.

Первым шагом он назвал найм налогового адвоката. Не личного помощника, не консультанта по инвестициям и не знакомого, который вдруг предложит "очень выгодную" возможность вложить деньги.

Кьюбан советовал начинать именно со специалиста, который поможет разобраться с налогами и юридическими вопросами, связанными с получением огромного приза.

Отдельно миллиардер высказался о способе получения выигрыша. Он не советовал забирать всю сумму сразу.

"Не берите единовременную выплату. Вы же не хотите потратить всё сразу", – говорил Кьюбан.

Вместо этого он рекомендовал рассмотреть вариант аннуитета, при котором призовые выплачиваются частями примерно в течение 30 лет. Такой подход, по его словам, позволяет не получать огромную сумму одним платежом и не поддаваться искушению потратить её слишком быстро.

Инвестиции могут подождать

Еще один совет Кьюбана касался инвестиций. Он не считал, что победитель лотереи должен сразу же начинать вкладывать полученные средства в различные проекты.

"Вы не становитесь умным инвестором, когда выигрываете в лотерею", – объяснял предприниматель.

По его мнению, сам факт получения крупной суммы не делает человека опытным инвестором. Поэтому победителю не обязательно пытаться превратить, например, $500 млн в $700 млн.

Кьюбан советовал при необходимости просто хранить деньги в банке и жить на них, не создавая дополнительных финансовых рисков. Если средств уже достаточно для обеспеченной жизни, попытки заработать ещё больше могут оказаться ненужными.

Он также объяснял это вопросом душевного спокойствия. Победитель, который не пытается рисковать огромным состоянием, может чувствовать себя увереннее, зная, что его деньги не исчезнут из-за неудачного вложения.

Далее возникает другая проблема. После крупного выигрыша меняется не только банковский счет, но и отношение окружающих.

Телефон не умолкает

Кьюбан предупреждал, что после крупного выигрыша друзья и родственники могут начать просить денег. Он советовал не стесняться отказывать, даже если такие разговоры будут неприятными.

По словам предпринимателя, человек, внезапно обретший огромное состояние, может столкнуться с большим количеством просьб о финансовой помощи. Среди них могут быть как обращения от близких, так и предложения от знакомых, которые раньше почти не интересовались его жизнью.

Кьюбан советовал в таких случаях отвечать "нет". При этом он не утверждал, что победитель вообще не должен помогать родным или друзьям. Если человек действительно хочет передать кому-то значительную сумму, сначала стоит поговорить со своим бухгалтером.

Предприниматель подчеркивал, что сама по себе просьба еще не означает, что человеку нужно отдавать деньги. По его словам, никто автоматически не получает право на 100 тыс. долларов или 1 млн долларов только потому, что попросил об этом победителя лотереи.

Поэтому даже появление дальнего родственника с якобы перспективной бизнес-идеей не должно заставлять обладателя выигрыша немедленно открывать кошелек.

Деньги не гарантируют счастья

Отдельно Кьюбан говорил о том, как огромный выигрыш может повлиять на саму жизнь человека. Он не считал, что большие деньги автоматически сделают человека счастливым.

"Если вы не были счастливы вчера, вы не будете счастливы завтра. Это деньги, а не счастье", – говорил Кьюбан.

В то же время миллиардер не отрицал, что деньги могут существенно облегчить жизнь. По его словам, если человек был счастлив до выигрыша, после получения крупной суммы он может стать еще счастливее.

Речь идет, прежде всего, об исчезновении части повседневных финансовых проблем. Когда человеку больше не нужно переживать из-за счетов и других расходов, жизнь действительно может стать проще.

Но сам выигрыш не решает всех остальных вопросов. Большие деньги могут устранить финансовые трудности, однако они не гарантируют хороших отношений, душевного спокойствия или удовлетворения от жизни.

Будьте доброжелательными

Позже Business Insider снова спросил Кьюбана о его рекомендациях для человека, выигравшего в лотерею. На этот раз предприниматель добавил ещё один краткий совет.

"Будьте добрыми. Никто не любит злого миллиардера", – сказал он.

Таким образом, его советы победителю лотереи сводились к нескольким основным правилам. Сначала нужно обратиться к налоговому адвокату, затем осторожно подойти к способу получения денег и не спешить с крупными тратами.

Кьюбан также советовал не превращать внезапный выигрыш в эксперимент с рискованными инвестициями. Деньги можно хранить и пользоваться ими, не пытаясь постоянно увеличивать состояние.

Не менее важно установить границы для друзей и родственников, которые могут обращаться за помощью. Если победитель хочет кому-то дать значительную сумму, предприниматель советовал сначала проконсультироваться с бухгалтером.

И только после этого, по логике советов Кьюбана, можно переходить к дому, автомобилям, путешествиям и другим покупкам, о которых люди обычно мечтают, когда представляют себе крупный лотерейный выигрыш.

Кто такой Марк Кьюбан

Марк Кьюбан — американский предприниматель-миллиардер, телеведущий и медиамагнат. Он родился 31 июля 1958 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в рабочей семье.

Первые попытки зарабатывать деньги Кьюбан предпринял ещё в детстве. В 12 лет он продавал мешки для мусора, чтобы накопить на дорогую пару баскетбольных кроссовок. Позже зарабатывал на продаже марок и монет, а в 16 лет во время забастовки в "Pittsburgh Post-Gazette" разносил газеты из Кливленда в Питтсбург.

Кьюбан учился в Университете Питтсбурга, а после первого курса перевелся в Университет Индианы в Блумингтоне. В 1981 году он окончил Школу бизнеса Келли со степенью бакалавра наук в области менеджмента.

После учебы он начал работать в сфере компьютерных технологий. В 1982 году Кьюбан переехал в Даллас, где сначала работал барменом, а затем устроился продавцом программного обеспечения. Менее чем через год его уволили, после чего он основал собственную компанию MicroSolutions.

Компания занималась системной интеграцией и продажей программного обеспечения. Её доход вырос до более чем 30 млн долларов, а в 1990 году Кьюбан продал MicroSolutions компании CompuServe за 6 млн долларов.

Самый большой прорыв в его карьере произошел в 1990-х годах. Кьюбан вместе с Тоддом Вагнером работал над компанией Audionet, которая занималась веб-трансляциями. В 1998 году её переименовали в Broadcast.com.

В 1999 году Yahoo приобрела Broadcast.com за $5,7 млрд в акциях. Именно после этой сделки Кьюбан стал миллиардером.

Предприниматель также известен в спортивном и телевизионном бизнесе. В 2000 году он приобрел контрольный пакет акций баскетбольного клуба "Даллас Маверикс" за $285 млн. Кроме того, Кьюбан стал одним из главных инвесторов реалити-шоу ABC "Shark Tank", где предприниматели представляют свои бизнес-идеи инвесторам.

Он также занимался медиабизнесом и инвестициями в различные компании. Кьюбан был совладельцем 2929 Entertainment, владел кинодистрибьюторской компанией Magnolia Pictures, инвестировал в стартапы и в 2022 году запустил компанию Mark Cuban Cost Plus Drug, целью которой было снижение цен на дженерики в США.

Именно благодаря сочетанию бизнеса, инвестиций и работы на телевидении Кьюбан стал известной публичной фигурой в США. Его состояние и опыт в предпринимательстве стали одной из причин, по которой его советы по обращению с большими деньгами привлекают внимание.

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