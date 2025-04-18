Что делать, если оформили бронь после повестки: объяснение

Бронирование от мобилизации дает военнообязанному право на отсрочку от призыва. Но бывают случаи, когда человека мобилизуют даже несмотря на действующую броню.

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Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала, почему так бывает, можно ли обжаловать такое решение, и что делать, если бронирование оформили уже после получения повестки. Закон не требует прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) до оформления брони.

Однако некоторые работодатели просят работников пройти ВЛК, прежде чем подавать документы на бронирование. Это касается как тех, кто уже проходил медкомиссию и был признан временно непригодным, так и тех, кто никогда не проходил ВЛК.

С 2024 года военнообязанные обязаны проходить ВЛК ежегодно. Если даже человек имеет действующую бронь, но пришло время повторного прохождения медкомиссии — это нужно сделать. Иначе в будущем она может отказать в бронировании или признать, что она нарушает порядок ведения военного учета.

Что делать, если оформили бронь после повестки. Здесь все зависит от типа повестки:

Повестка на уточнение данных: если человеку вручили повестку для обновления учетных данных, и при прохождении ВЛК он получил бронирование — после завершения медосмотра ему не должны выдавать боевую повестку.

Боевая повестка: если человек уже получил боевую повестку (с датой прибытия в ТЦК и СП с вещами), но бронирование оформлено до этой даты, нужно обращаться в ТЦК и доказывать наличие права на отсрочку.

Если бронирование оформлено после даты выполнения повестки — шанс избежать мобилизации минимальный. В 99% случаев человека таки мобилизуют, и уже после этого ни одно бронирование не будет в силе.

"Бронирование через "Дию", которое "подтягивалось" в автоматическом режиме, начало действовать с конца 2024 года, а до этого выдавали бумажные выписки из Минэкономики, утвержденные Минобороны, о праве на бронирование. Но были случаи, когда такие выписки работники ТЦК и СП просто не принимали во внимание и не могли принимать во внимание и мобилизовали. бронирование, но если бронь в "Дие" не подтянулась, то ее могут мобилизовать", - говорит адвокат.

Иногда у ТЦК просто нет информации о том, что человек забронирован. Причина — работодатель не совершил сверку с ТЦК. По словам юриста, каждое предприятие — независимо от формы собственности — должно отчитываться перед ТЦК о наличии военнообязанных работников.

Как сообщал OBOZ.UA, есть несколько условий, по которым можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. Напомним, ранее в Украине расширили список работников на бронирование, что позволит ряду предприятий избежать кадрового дефицита.

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