Чистый четверг: суть праздника и что нужно сделать

Чистый четверг или Великий четверг является одним из важнейших дней Страстной недели. Он считается символом очищения – как телесного, так и духовного. В 2025 году Чистый четверг приходится на 17 апреля.

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В этот день христиане вспоминают ключевые евангельские события, в частности Тайную вечерю Иисуса Христа с апостолами, установление обряда причастия, омовение ног ученикам, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

История праздника

Согласно Евангелию, именно в четверг перед распятием Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, во время которой впервые установил таинство святого причастия. Он подал хлеб и вино как символы своего тела и крови, призывая учеников к единству и любви. Также Христос омыл им ноги – как пример смирения и служения ближнему.

В православной традиции Чистый четверг – это день особой службы. В храмах вечером читают 12 Страстных Евангелий, описывающих последние часы земной жизни спасителя. Верующие в этот день сосредотачиваются на молитве, покаянии и внутреннем очищении.

Бытовые традиции: как готовятся к Пасхе

В народной культуре Чистый четверг также имеет глубокие бытовые традиции. Издавна считалось, что праздник следует встречать в чистом доме, поэтому в четверг проводят генеральную уборку, моют окна, пол, двери, выбрасывают старые вещи, гладят, стирают и наводят порядок во всем хозяйстве.

Параллельно начинается приготовление пасхальных блюд: в этот день пекут паски, красят пасхальные яйца. Впрочем, традиционно эти блюда не пробуют к праздничному освящению.

Также важно завершить все важные дела, вернуть долги, помириться с родными, чтобы войти в праздник с чистым сердцем.

Символическое очищение тела

Особую роль в Чистый четверг играет омовение тела. По народной традиции, купаться в этот день следует к восходу солнца. Вода считается целительной, способной смыть болезни, грехи, усталость. Верующие умываются водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета, чтобы получить здоровье и красоту на целый год.

Во время купания принято читать молитву, обращаясь к Иисусу Христу, Божией Матери или ангелу-хранителю. Омывание рекомендуется проводить стоя, чтобы вода смывала все тело. Считается, что холодная вода лучше очищает как физически, так и духовно.

Народные приметы и поверья

С Чистым четвергом связано немало народных примет:

если не убрать в Чистый четверг – в семье будет беспокойство круглый год;

если оставить грязную посуду – будет финансовая нестабильность;

если найдете потерянную вещь во время уборки – это к счастью;

если трижды перечислить все деньги в доме – весь год будет прибыльным;

если в воду для мытья полов бросить монеты – в дом придет изобилие;

ясная погода в Чистый четверг – весна будет теплой;

дождь – к пасмурному и влажному лету;

нельзя давать или брать деньги взаймы – вместе с деньгами уйдет и благополучие.

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