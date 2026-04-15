Четыре пули в тело и эвакуация под обстрелами: история защитника Мариуполя Николая Клименюка

Защитник Мариуполя Николай Клименюк во время боев за город получил тяжелые ранения, из-за чего был эвакуирован. После длительного лечения и реабилитации, защитник получил необходимую поддержку в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

В ряды Национальной гвардии Николай вступил за четыре месяца до начала большой войны. Воин успел завершить военную подготовку и встретил 24 февраля на территории воинской части в Мариуполе.

Во время обороны города подразделение защитника действовало вместе с полком "Азов". Воины держали позиции вблизи "Азовстали" и вместе отражали бесконечные штурмы врага. "Азовцы очень хорошо держались. Малым числом они уничтожали врага, поражали много техники. Я смотрел и пытался быстро учиться", – вспоминает защитник.

Огнестрельные ранения нацгвардеец получил в ходе разведывательного выхода. Воин пошел вперед, чтобы проверить позиции, но попал в засаду. "Меня подстрелили, четыре пули в тело. Из последних сил успел отбежать и спрятаться", – рассказывает Николай.

По дороге к бункеру защитник потерял сознание, потому что раны были очень тяжелыми – пули пробили бронежилет и попали в живот. Но в медицинском бункере украинские медики совершили настоящее чудо. "Хирург говорил, что узнал меня по шраму. Хочу передать ему огромное спасибо, потому что благодаря работе врачей доехал до эвакуации почти безболезненно", – говорит защитник.

"Я дозвонился до мамы и говорю: "Буду пытаться выжить, но здесь очень тяжело. Если меня не станет, то простите за все". Думаю, что каждый военный был в такой ситуации и прощался со своей семьей", – делится защитник Мариуполя Николай Клименюк.

Из-за критического состояния защитника было принято решение об эвакуации вертолетом. Во время полета борт оказался под обстрелом, но благодаря мастерству пилотов всех раненых доставили в Днепр.

После эвакуации защитник прошел много сложных операций. Из брюшной полости достали множество обломков, а кишечник пришлось формировать заново. "У меня до сих пор осталось более 25 обломков. Это керамика и металл из бронежилета, они очень маленькие, их уже не достать", – говорит ветеран.

Защитник Мариуполя Николай Клименюк получил комплексную помощь от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", а также ключи от собственной квартиры в прошлом году.

"Я очень благодарен Ринату Ахметову и проекту "Сердце Азовстали". Вы делаете очень хорошее дело, словами это не описать", – делится защитник.