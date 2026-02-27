Четыре года стойкости: истории несокрушимых украинцев от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Уже четыре года Украина борется за свободу в полномасштабной войне и двенадцать лет противостоит российской агрессии. Это годы боли, потерь и разрушений. Но одновременно – время силы, мужества и несокрушимой веры в победу.

С 2014 года Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает свидетельства мирных, пострадавших от войны. Истории людей, которые борются, восстанавливаются и вдохновляют своей несокрушимостью, собраны в специальной коллекции Музея – "Четыре года стойкости". Каждый рассказ – это доказательство того, что украинцы несокрушимы.

Истории, которые поражают, собраны здесь.

54-летняя Татьяна – переселенка из Лисичанска и многодетная мама. Она воспитывает собственных детей и четырех приемных. В 2022 году – в самый разгар полномасштабной войны – женщина усыновила младенца с недостатками слуха, рожденного под обстрелами в Славянске. Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова Татьяна смогла обеспечить дочь слуховым аппаратом. А теперь делает все возможное, чтобы ее дети выросли счастливыми и отстроили Украину. История женщины здесь.

Инна с Житомирщины – хранительница украинской культуры и основательница "Полесской хаты". 17 лет назад вместе с мужем она создала центр, где художники, дети и все желающие могут прикоснуться к украинским традициям. С началом полномасштабной войны "Полесская хата" стала местом реабилитации: сюда приезжали вдовцы, дети погибших и переселенцы. Инна продолжает беречь культурный фронт Украины, поддерживая традиции и вдохновляя людей силой искусства. Ее история здесь.

Отдельная гордость – сильные духом украинские дети. Юная гимнастка Саша потеряла ногу в результате вражеской атаки РФ. В мае 2022 года по мирному кварталу в поселке Затока Одесской области были выпущены российские ракеты. В результате взрыва ногу ребенка привалило бетонной плитой, впоследствии ее пришлось ампутировать. Враг травмировал ребенка, но он не потерял стойкости. Девочка научилась жить с бионическим протезом вместо ноги и верит, что однажды привезет в Украину олимпийское золото. История девочки здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это – крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.