Через несколько дней должен был быть выпускной: в сети рассказали о погибших из-за атаки армии РФ на Житомирщину детей

В Коростышеве на Житомирщине погибли трое детей из одной семьи в результате российской комбинированной атаки, которая состоялась в ночь на 25 мая. Их родители находятся в больнице, а мама – в тяжелом состоянии.

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Среди погибших – одиннадцатиклассник Роман Мартынюк, его младшая сестра Тамара, которая в шестом классе, и брат-третьеклассник Станислав. Дети учились в Лицее №1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета, сообщили в Facebook-группе учебного заведения.

"Сегодня в результате жестокой ночной атаки мы потеряли трех наших детей. Ученики нашего лицея – одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав – больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям..." – говорится в сообщении.

У старшего Романа должен был быть выпускной через несколько дней. Как отметили в лицее, он ждал этого дня с надеждой и мечтами.

У младших детей впереди должно было быть еще много первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства, но российские оккупанты забрали у них эту возможность.

"Нам больно. Всей школьной семье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда. Никогда не простим", – отметили в лицее.

Учебное заведение проводит сбор средств на помощь пострадавшей семье, чтобы поддержать их в такое трудное время. Все желающие могут присоединиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

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