Чем протереть мебель, чтобы на ней долго не скапливалась пыль: домашний полироль

Пыль в доме в основном оседает на мебели, и полностью предотвратить это невозможно, поскольку в воздухе всегда присутствуют частицы кожи, волокна с одежды и текстиля, пыльца и другие загрязнители.

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Однако вы можете замедлить появление этого явления, используя жидкость на основе правильных ингредиентов. И это не обязательно должен быть дорогой продукт, купленный в магазине, пишет OBOZ.UA.

Приготовление домашнего средства для чистки мебели – это простая задача, если у вас на кухне есть четыре основных ингредиента, которые большинство из нас покупает регулярно. Смешайте воду, уксус, оливковое масло и немного средства для мытья посуды.

Отмерьте ингредиенты и налейте их в бутылку с распылителем, встряхните, затем распылите средство на мебель и протрите её салфеткой из микрофибры. Вы также можете распылить его непосредственно на ткань.

Спрей для чистки домашней мебели удалит пыль и другие лёгкие загрязнения с ваших шкафов, и в то же время оставит на них нежный защитный слой, благодаря которому новые частицы пыли не будут так быстро оседать.

Мебель нужно протирать тщательно, чтобы это имело смысл. Если вы возьмете тряпку и начнете протирать в спешке в случайных направлениях, некоторые частицы просто зависнут в воздухе, а через мгновение снова опустятся на мебель.

Вот почему так важно использовать слегка влажную ткань из микрофибры, которая эффективно собирает пыль. Есть смысл всегда начинать уборку с самой высокой мебели.

Протрите их, а затем постепенно двигайтесь вниз. С верхних полок на шкафы и столешницы, и только потом на пол. Это предотвращает повторное накопление пыли, которая попадает во время уборки в ранее очищенные места.

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