Чем поливать астры, чтобы они цвели до поздней осени: проверенный секрет

Айстры, в зависимости от конкретного вида и сорта, цветут с мая по ноябрь. Однако наибольшую популярность они приобрели как осенние цветы.

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Если вы хотите, чтобы они были здоровыми и обильно цвели, убедитесь, что вы правильно их подкармливаете. Для них можно приготовить удобрение дома, пишет OBOZ.UA.

Ключом к продлению их цветения является правильный уход. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, поливайте растения (но будьте осторожны, чтобы не перелить листья) и не переудобряйте азотом. Осенью астрам в первую очередь нужны калий и фосфор, которые поддерживают цветение и повышают устойчивость к холоду.

В сентябре и октябре вы можете укрепить свои растения домашним удобрением, которое легко приготовить из воды, древесной золы и банана, а именно банановым экстрактом. Сначала смешайте кожуру фрукта со стаканом воды и оставьте смесь на 24 часа.

Затем смешайте 2 литра дождевой или отстоянной водопроводной воды с 1 столовой ложкой древесной золы и 1 чайной ложкой бананового экстракта. Также можно добавить 1 чайную ложку меда.

Дайте приготовленному раствору настояться 12 часов, затем поливайте астры у корней раз в две недели. Делайте это с сентября до середины ноября, и растения будут цвести долго и обильно.

OBOZ.UA предлагает узнать об удобрении для цветов, которое готовится из чая.

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