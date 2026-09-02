Чем подкормить свеклу перед сбором урожая: станет слаще

В сентябре огородники постепенно готовятся к сбору свеклы, однако перед выкопкой они ещё могут провести одну простую процедуру. Для этого используют раствор поваренной соли, который, согласно народным советам, помогает корнеплодам накапливать больше сахара.

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При правильном применении свекла может стать слаще и приятнее на вкус. В то же время с таким средством нужно быть осторожными, ведь избыток соли может ухудшить состояние почвы, отмечают эксперты с deccoria.pl.

Как приготовить солевой раствор

Для домашней подкормки понадобится 1-2 столовые ложки поваренной соли и 8 литров воды. Компоненты нужно хорошо перемешать, после чего раствором полить грядку примерно за две недели до планируемого сбора урожая. Такую процедуру не стоит рассматривать как замену обычного полива – сначала почву увлажняют чистой водой, а уже потом используют солевой раствор.

Важно не злоупотреблять этим способом. Чрезмерное количество соли или слишком частое ее внесение может привести к засолению почвы и негативно сказаться на дальнейшем выращивании культур. После последнего полива солевым раствором дополнительно увлажнять грядку перед самой уборкой уже не рекомендуется, чтобы не стимулировать излишнее накопление влаги в корнеплодах.

Когда прекратить подкормку и собирать свеклу

С внесением обычных удобрений перед уборкой также нужно быть осторожными. Последнюю подкормку рекомендуют проводить примерно за 3-4 недели до уборки, причем это касается не только азотных удобрений. Особенно нежелательно поздно вносить азот, поскольку свекла способна накапливать нитраты, а избыток этого элемента может ухудшить качество корнеплодов.

Определить, что свекла уже готова к уборке, можно по внешним признакам. Верхняя часть корнеплода обычно выступает над землей примерно на 2-3 сантиметра, а листья постепенно начинают желтеть и подсыхать. Молодые свеклы для употребления могут иметь около 4–6 сантиметров в диаметре, тогда как корнеплоды, предназначенные для длительного хранения, часто оставляют до достижения 8-10 сантиметров.

Собирать урожай желательно в сухую погоду, осторожно подкапывая корнеплоды вилами, чтобы не повредить кожуру. После выкапывания листья обрезают, оставляя небольшие ножки длиной около 1-1,5 сантиметра. Сами свеклы рекомендуют просушить в затененном месте с хорошей вентиляцией, но не мыть перед укладкой на хранение – остатки почвы и естественный защитный слой помогают дольше сохранять корнеплоды.

OBOZ.UA предлагает узнать, чем огородники обрабатывают свеклу, чтобы она вырастала крупнее.

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