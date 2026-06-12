Чем подкормить розы в июне, чтобы они цвели всё лето: домашнее средство

Розы – чрезвычайно "голодные" растения в июне, поскольку в это время они начинают формировать бутоны и нуждаются в необходимых питательных веществах, чтобы полноценно расцвести. Весна может быть суматошным периодом в саду, но важно уделить внимание подкормке роз на этом этапе, поскольку обычно именно тогда они исчерпывают все питательные вещества, накопленные в течение зимы.

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Марк, профессиональный садовник и основатель The Garden Path, раскрыл простой метод, который поможет вырастить одни из лучших роз, которые вы когда-либо видели, просто используя чайные пакетики, пишет Express.

Это может показаться странным, но чайные пакетики предлагают непринужденный и совершенно естественный способ стимулировать цветение роз, не тратя на это ни копейки.

Чай содержит азот, питательное вещество, отвечающее за рост листьев, что жизненно важно весной, чтобы помочь цветам развить крепкие стебли, способные выдержать пышные цветы.

Чайные пакетики также содержат калий, возможно, самое важное питательное вещество для цветения, поскольку он помогает бутонам правильно развиваться, что значительно повышает вероятность того, что вы будете наслаждаться более крупными цветками с насыщенным, глубоким цветом.

Однако стоит отметить, что чайные пакетики не могут полностью заменить удобрения, поскольку они не обеспечат розы всеми минералами, необходимыми для полноценного цветения.

Чайные пакетики следует рассматривать как дополнительную подкормку для сада, которая обогащает почву, привлекает червей и повышает энергию роз для создания потрясающих цветов.

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