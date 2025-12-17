Чем подкормить пуансеттию: пригодится простой продукт

Пуансеттия – одно из самых популярных новогодних комнатных растений благодаря ярким прицветникам, которые окружают мелкие желтые цветы в центре. Обычно она радует цветением в декабре и январе, добавляя праздничного настроения любому интерьеру. Уход за ней не слишком сложный, но правильная подкормка помогает значительно продлить ее декоративность.

Одним из простых и экологичных способов является использование использованной кофейной гущи в качестве добавки к почве. Этот натуральный продукт содержит полезные элементы, поддерживающие растение в хорошей форме. Применять его нужно осторожно, соблюдая определенные правила, чтобы избежать негативных последствий, отмечают эксперты.

Рождественская звезда уход

Кофейная гуща добавляет небольшое количество азота, который способствует развитию листьев и общему укреплению растения. Кроме того, она обогащает почву органическими веществами, которые улучшают удержание влаги и стимулируют деятельность полезных микроорганизмов. В ней также есть микроэлементы, например магний и калий, которые положительно влияют на здоровье пуансеттии. Однако гущу следует вносить умеренно, поскольку она может повышать кислотность субстрата.

Как и когда подкармливать пуансеттию

Подкормку пуансеттии кофейной гущей рекомендуется проводить не чаще, чем раз в четыре недели. Избегайте большого количества, особенно если растение выглядит дряблым или переувлажненным, потому что гуща удерживает дополнительную влагу. Кофейная гуща не является полноценным удобрением, поэтому ее лучше комбинировать с универсальными подкормками для комнатных растений каждые три-четыре недели.

Существует два простых способа внесения. Первый – смешать небольшое количество гущи с верхним слоем почвы: одну чайную ложку для горшка диаметром 15 см или до двух – для больших. Тщательно перемешайте, чтобы избежать образования плесени или уплотнения. Второй способ – приготовить слабый "чай": столовую ложку гущи залить литром воды, настоять ночь, процедить и поливать растение раз в месяц.

Когда прицветники начинают опадать или терять яркость, подкормку следует прекратить – это знак, что пуансеттия переходит в период покоя. То же касается момента, когда цветение достигло пика: чрезмерное питание может вызвать стресс и опадение листьев.

