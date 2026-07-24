Чем подкормить морковь, чтобы она выросла ровной и крупной

В период формирования корнеплодов моркови необходимы, прежде всего, калий, фосфор и препараты на основе гуматов. А вот с азотными подкормками стоит быть осторожными: их избыток может привести к тому, что морковь вырастет кривой, раздвоенной или слишком разветвленной.

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Даже при надлежащем поливе и регулярном уходе урожай моркови не всегда оправдывает ожидания. Вместо крупных и ровных корнеплодов огородники нередко получают мелкие, искривленные или разветвленные плоды. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить морковь.

Какая подкормка может испортить форму моркови

Избыток азота может привести к неравномерному развитию моркови. Корнеплоды искривляются, образуют несколько отростков и теряют правильную форму.

Такая проблема часто возникает именно после внесения азотных подкормок. В это время растение нужно обеспечить элементами, которые поддерживают развитие корневой системы и самого корнеплода, а не стимулируют чрезмерный рост зеленой части.

На какие элементы сделать ставку

Для полноценного развития моркови необходимы калий и фосфор. Эти вещества помогают растению направить силы на формирование крепкого, сочного и крупного корнеплода.

Также огородники применяют гуматы – препараты, в состав которых входят гуминовые и фульвовые кислоты. Они помогают растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы, поддерживают корневую систему и способствуют формированию качественного урожая. Гумат натрия также подходит для подкормки, однако он имеет более низкую концентрацию и считается менее эффективным. Его преимуществом является более доступная цена.

При покупке препарата стоит проверить количество активных веществ в составе. Концентрированные средства обычно расходуются медленнее и могут давать лучший результат, если использовать их в соответствии с инструкцией.

Почему нельзя вносить удобрения на сухую грядку

Подкормку следует проводить только на влажной почве. Если земля пересохла, сначала грядку нужно хорошо полить, а уже потом вносить питательный раствор.

Увлажненная почва помогает корням быстрее получить необходимые вещества. Кроме того, удобрение распределяется более равномерно и лучше усваивается растениями.

Раствор с гуматами перед внесением нужно тщательно перемешать. Органические компоненты препарата могут оседать на дно, поэтому без перемешивания растения получат неодинаковое количество средства.

Дозировку следует определять в соответствии с рекомендациями производителя. Увеличивать концентрацию самостоятельно не стоит, ведь избыточное количество удобрения может создать лишнюю нагрузку на растения.

Когда морковь следует подкормить повторно

Следующее внесение удобрений следует провести примерно через две недели после того, как верхушки корнеплодов начнут появляться над поверхностью земли. Такая подкормка поддерживает дальнейшее развитие растений и помогает моркови набирать размер. При правильном уходе корнеплоды получаются крупнее и сохраняют более ровную форму.

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