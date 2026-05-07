Чем подкормить малину в мае: ягод будет очень много

В мае малину следует подкормить органикой, золой или осторожно внести азотные удобрения, чтобы кусты активно росли и закладывали щедрый урожай. Чаще всего для этого используют настой коровяка, птичьего помета, травяное удобрение, компост, древесную золу или один из минеральных препаратов в правильной дозировке.

Весенняя подкормка малины очень важна, ведь именно в этот период кусты активно наращивают зеленую массу, формируют побеги и готовятся к плодоношению. OBOZ.UA рассказывает, как и когда вносить удобрения для малины.

Органические удобрения для малины

Для майской подкормки малины часто используют органику. Она действует мягко, улучшает почву и помогает растениям получить питательные вещества в естественной форме.

Компост можно вносить под кусты в сухом виде. Лучше всего брать компост однолетней выдержки. На 1 квадратный метр используют примерно 1 ведро компоста, после чего его перемешивают с почвой.

Настой коровяка – один из самых популярных вариантов. Для приготовления треть ведра коровяка заливают водой доверху и оставляют бродить на неделю, время от времени помешивая. Через 7 дней настой разбавляют водой в пропорции 1:10. Поливают из расчета 1 ведро на 1 квадратный метр.

Навоз можно использовать по тому же принципу, что и коровяк. Его также настаивают, разводят водой и вносят только в разбавленном виде, чтобы не повредить корни.

Птичий помет является более концентрированным удобрением, поэтому с ним надо быть осторожнее. Настаивают его так же, как коровяк, но перед поливом разводят водой в соотношении 1:20.

Травяной настой и дрожжи

Для подкормки малины можно использовать крапиву и другие сочные сорняки. Нужно брать только зеленые части растений – без корней и семян.

Траву измельчают, заливают водой в пропорции 1:10 и настаивают примерно 10 дней. Перед поливом концентрат разбавляют водой в пропорции 1:5. Норма расхода – примерно 1 ведро на 1 квадратный метр.

Еще один популярный вариант – дрожжевая подкормка. Для этого пакетик сухих дрожжей растворяют в ведре воды, добавляют 2–3 столовые ложки сахара и оставляют на несколько часов для брожения. Затем раствор разбавляют водой в пропорции 1:5 и обильно поливают малину.

Древесная зола для большого урожая

Древесная зола полезна для малины, так как содержит калий, фосфор и другие микроэлементы. Ее можно вносить в сухом виде или использовать как настой.

Для приготовления настоя берут 600 граммов золы, разводят в 10 литрах воды и оставляют на 24 часа. После этого малину поливают из расчета примерно 2 литра настоя на один куст.

Золу не стоит сочетать с азотными удобрениями в один день, ведь это может снизить эффективность подкормки. Лучше делать такие процедуры отдельно.

Что посадить между рядами малины

Весной между рядами малины можно посеять бобовые культуры, клевер или горох. Они помогают обогащать верхние слои почвы азотом.

Когда на этих растениях появятся бутоны, их скашивают и оставляют между кустами как зеленую мульчу. Перегнивая, они постепенно будут отдавать почве полезные вещества и улучшать ее структуру.

Какие минеральные удобрения можно внести

Для быстрого весеннего роста малины применяют азотные удобрения, но вносить их нужно очень осторожно. Выбирают только один вариант, а не несколько одновременно.

Можно использовать:

карбамид – 15–20 г на 1 квадратный метр;

аммиачную селитру – 10–15 г на 1 квадратный метр;

нитроаммофоску – 20–30 г на 1 квадратный метр.

Удобрение рассыпают по влажной земле, после чего почву возле куста осторожно рыхлят на глубину примерно 5 см. Важно, чтобы гранулы не касались корней.

Также удобрение можно растворить в воде: одну норму препарата берут на 10 литров воды. Такого раствора хватит для полива примерно 1 квадратного метра земли.

Чтобы малина хорошо плодоносила, майская подкормка должна быть умеренной и своевременной. Лучше всего выбрать один основной способ, не смешивать все удобрения сразу и обязательно поливать кусты по влажной почве.

