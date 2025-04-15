Чем подкормить лаванду для хорошего цветения и аромата: лучшие варианты

Садовая лаванда – растение, известное не только своим ярким пышным цветом, но и узнаваемым ароматом. И вы можете помочь им раскрыться лучше с помощью правильной подкормки.

Видео дня

Главный нюанс состоит в том, что лаванде нужны удобрения, которые выделяют питательные вещества в почву постепенно, ведь их избыток может быть губительным для растения. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют использовать для лаванды натуральные средства. OBOZ.UA рассказывает, на какие удобрения лучше обратить внимание и как их эффективно использовать.

Яичная скорлупа. Это средство содержит много кальция, который питает корни лаванды и усиливает ее цветение и аромат. Измельчите скорлупу нескольких яиц и посыпьте полученным порошком землю у основания лавандового куста, после чего полейте ее.

Кофейная гуща. Остатки после приготовления кофе содержат немало азота, помогающего растениям нарастить зеленую массу. Вносить его лучше весной, когда лаванда просыпается после зимнего отдыха. Соберите небольшое количество гущи и тоже посыпьте ею землю в цветнике. После этого разрыхлите верхний слой грунта и пролейте его водой. Высвобождение азота будет происходить постепенно и поможет лаванде поддерживать хорошее состояние в течение длительного времени.

Калий-фосфорные удобрения. Если вы предпочитаете проверенные готовые минеральные удобрения, обратите внимание на средства, содержащие прежде всего калий и фосфор. Подойдут суперфосфаты, калимагнезия и другие подобные удобрения. Они могут также содержать другие питательные вещества. Эти средства используйте в строгом соответствии с инструкцией. И тщательно избегайте передозировки – лучше развести минеральное удобрение сильнее, чем переусердствовать с ним.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими кухонными отходами следует подпитывать розы для лучшего цветения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.