Чем подкормить крыжовник: урожай будет рекордным

Чтобы крыжовник дал щедрый урожай крупных и сладких ягод, подкормку нужно начинать уже на старте вегетации. Когда после зимы на кустах появляются первые молодые листья, растение активно тратит силы на рост побегов и нуждается в дополнительном питании.

В этот период важнейшим элементом является азот, который помогает кусту быстро нарастить зеленую массу. Для подкормки можно использовать как минеральные удобрения, так и доступные органические настои. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить крыжовник.

Когда начинать подкормку крыжовника

Начинать подкормку стоит тогда, когда на кустах появляется молодая зелень. Именно в этот момент крыжовник активно просыпается после зимнего покоя и начинает поглощать питательные вещества из почвы.

В начале вегетации растению особенно нужен азот. Он помогает нарастить побеги и листья, от которых зависит дальнейшее развитие куста и будущий урожай.

Для первой подкормки можно приготовить минеральный раствор. В 10 литрах воды нужно растворить 15 г аммиачной селитры, 10 г карбамида или мочевины и 12 г калийной селитры.

Травяной настой для крыжовника

Для тех, кто предпочитает органический уход, подойдет настой из сорняков. Его можно сделать из крапивы, одуванчика или лебеды.

Зелень нужно измельчить и заполнить ею ведро примерно на две трети. Затем траву заливают теплой водой и оставляют на солнце примерно на 5 дней, чтобы настой перебродил. После этого смесь процеживают и перед поливом разбавляют водой. Такая подкормка не только дает растению полезные вещества, но и помогает улучшить структуру почвы.

Навоз и перегной для длительного питания

Перепревший навоз – еще один классический вариант подкормки крыжовника. Он обеспечивает куст питательными веществами постепенно и надолго.

Органику нужно развести в воде в пропорции 1:10. Но перед внесением такого удобрения крыжовник обязательно следует хорошо полить чистой водой.

Это важно, так как концентрированная подкормка в сухую почву может повредить корни. Любые удобрения лучше вносить только во влажную землю.

Чем подкормить крыжовник после цветения

После цветения потребность в азоте уменьшается. В этот период кусту уже важнее калий и фосфор, так как именно они влияют на формирование плодов, их размер и вкус.

Чтобы ягоды не были мелкими и кислыми, можно использовать фосфорно-калийную подкормку. Для этого на ведро воды берут 40 г суперфосфата или 2 столовые ложки сульфата калия.

Одного ведра такого раствора достаточно для одного взрослого куста. Калий особенно важен для накопления сахаров в плодах, поэтому именно он помогает сделать ягоды более сладкими.

