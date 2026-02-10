Чем почистить гранитную раковину, чтобы она выглядела как новая: химия не нужна

Не всегда надо тратить деньги на специализированные (и дорогие) средства для чистки гранитной раковины. Иногда достаточно несколько кухонных ингредиентов, немного времени и правильного подхода.

OBOZ.UA подскажет проверенные натуральные методы очистки гранитных столешниц и раковин, которые не навредят поверхности или вашим легким.

Первая помощь от стойких пятен: пищевая сода + лимон

Сочетание пищевой соды и лимонного сока является классическим не просто так – оно работает. Пищевая сода действует как натуральный абразив, который безопасно удаляет отложения, а лимон растворяет известковый налет и освежает натуральным ароматом.

В небольшой миске смешайте пищевую соду с несколькими каплями лимонного сока до образования густой пасты.

Нанесите пасту на пятна, оставьте ее примерно на 5-10 минут. Протрите поверхность нежной, мягкой губкой и смойте теплой водой.

Если гранит более чувствительный или светлый по цвету, замените лимон теплой водой – это также будет достаточно эффективно в сочетании с пищевой содой.

Меламиновая губка – магия без моющих средств

Меламиновая губка – одно из лучших решений для удаления известкового налета и сероватых пятен, вызванных жесткой водой. Она работает без моющих средств, только с водой и физическим трением – как микроэксфолиатор для вашей раковины.

Меламиновые губки безопасны для гранита, если их использовать осторожно и не ежедневно. Рекомендуемое использование раз в неделю или по необходимости.

Натуральный спрей для ежедневного ухода

Для регулярной уборки и предотвращения накопления грязи можно сделать натуральный очищающий спрей из уксуса, воды и эфирного масла.

Возьмите 2/3 стакана воды, 1/3 стакана спиртового уксуса, 5–10 капель эфирного масла (лимонного, чайного дерева или лаванды). Уксус растворяет известковый налет и мыльный налет, а эфирные масла добавляют антибактериальный эффект и приятный аромат. Кроме того, это даст терапевтическое ощущение, будто вы одновременно очищаетесь и медитируете.

Гранит – красивый, но деликатный материал. Вместо того, чтобы использовать агрессивные чистящие средства и ежедневно тереть скрабом, выберите деликатный, но регулярный уход. После каждого мытья посуды или рук просто протрите поверхность сухой тряпкой. Это предотвратит образование известкового налета и пятен даже без чистящих средств.

