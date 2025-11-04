Чем отчистить 'пригоревшие' пятна на варочной поверхности: удастся за считанные секунды

Те, кто не сразу убирает разливы на электрических варочных поверхностях, наверное, замечали, как трудно удалить эти пригоревшие пятна со временем.

Конечно, идеально было бы протирать варочную поверхность после каждого использования, но если вы не сделали этого, то знайте, что это не конец света. Профессиональная уборщица Энн Рассел пришла на помощь, предложив средство, которое упрощает удаление этих пятен, и он является основным предметом в ее шкафу.

Энн, которая регулярно делится советами на своей странице @annrussell03 в TikTok, недавно ответила на чье-то видео после того, как кто-то попытался использовать чистящее средство Cif Cream Cleaner, чтобы удалить пригоревшие следы на своей варочной поверхности.

Она написала, что этот способ также работает, но, по ее опыту, лучше всего использовать для этого средство для чистки духовок.

"Он прекрасно работает. Распылите его на пятна, и они просто растворятся. Он не повредит стекло или керамическую поверхность, но прекрасно подходит для удаления пригоревшего жира из духовки", - сказала женщина.

Люди в разделе комментариев были благодарны за советы Анны, а один из пользователей заметил: "Вы научили меня взрослеть больше, чем мои родители".

Если это не поможет, Энн предлагает попробовать скребок, но призывает к осторожности.

