Чем для вас является эмоциональная безопасность: толкование по знакам Зодиака

Ощущение эмоциональной безопасности в отношениях — это не просто избежание разбитого сердца; это знание того, что вы можете быть собой, не боясь осуждения, отказа или предательства.

Каждый знак зодиака имеет свой уникальный способ определения такого рода безопасности. Для одних это честность и страсть; для других — стабильность и безусловная забота, пишет OBOZ.UA.

Вот как вы можете чувствовать себя эмоционально безопасно, в зависимости от вашего знака зодиака:

Овен

Вы чувствуете себя хорошо благодаря честности, страсти и четкому общению. Партнер, который поддерживает вашу независимость и соответствует вашей пылкой энергии, помогает вам держаться на земле. Вы любите азарт, но не игры; нечестность или манипуляции — это ваш сигнал быстро уйти.

Телец

Верность, физическая привязанность и стабильность – это ваши эмоциональные якоря. Вы открываетесь, когда чувствуете, что вас по-настоящему ценят, благодаря последовательным действиям. Обдуманные жесты значат для вас больше, чем большие обещания. Но если предать ваше доверие один раз, и вернуть его почти невозможно.

Близнецы

Глубокий разговор, любознательность и свобода самовыражения внушают вам чувство безопасности. Вы хотите, чтобы вас слышали, понимали и стимулировали. Скука — ваш враг; вам нужен партнер, который примет каждую вашу сторону, не пытаясь "упростить" вас.

Рак

Эмоциональная безопасность, комфорт и стабильная привязанность – это ваше безопасное место. Вам нужен партнер, который предлагает любовь без осуждения. Вам трудно дается уязвимость, но когда чувства игнорируются, вы прячетесь в своей скорлупе и замыкаетесь.

Лев

Верность, благодарность и эмоциональная устойчивость помогают вам сиять. Вы хотите, чтобы вас видели, ценили и поддерживали такими, какие вы есть. Хотя вы наслаждаетесь грандиозными жестами, искренность имеет наибольшее значение. Если вы чувствуете, что вас игнорируют, ваша гордость берет верх, и вы отдаляетесь.

Дева

Вы чувствуете себя безопаснее всего, когда царит структура, надежность и тихое понимание. Вы открываетесь медленно и цените партнера, который терпеливо относится к вашим мыслям и уважает их. Резкая критика глубоко ранит, даже если вы этого не показываете.

Весы

Спокойствие, равновесие и нежная поддержка – это ваша основа. Вам нужен партнер, который будет ласковым и открытым к здоровому общению. Односторонние усилия вызывают у вас тревогу, а хаос заставляет вас ставить под сомнение отношения.

Скорпион

Доверие, глубина и верность – это ваши эмоциональные спасательные круги. Вас не интересует поверхностная любовь; вы хотите кого-то, кто видит вашу душу и остается. Ложь или дистанция заставляют вас замыкаться, но когда вы чувствуете себя в безопасности, вы любите с непревзойденной страстью.

Стрелец

Свобода, веселье и честность держат ваше сердце открытым. Партнер, который поощряет вашу независимость без ревности, заслужит вашу преданность, но давление или контроль заставляют вас бежать.

Козерог

Надежность, уважение и преданность помогают вам чувствовать себя в безопасности. Вы хотите стабильного, целеустремленного партнера, на которого можно положиться. Эмоциональная непоследовательность или невыполненные обещания быстро заставляют вас замкнуться.

Водолей

Вам нужна независимость, связь и согласие. Вы чувствуете себя в безопасности, когда вас принимают такими, какие вы есть, со всеми странностями и всеми другими недостатками. Удушение или манипуляции – это разрушительный фактор; вам нужна любовь с пространством для дыхания.

Рыбы

Эмоциональная близость, доброта и легкий оттенок магии заставляют вас чувствовать себя как дома. Вы процветаете с партнером, который позволяет вам быть нежным, воображаемым и уязвимым. Если вы чувствуете себя незамеченным, вы погружаетесь в собственный мир грез.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

