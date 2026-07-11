Человек высокой чести: в Запорожье в результате вражеского авиаудара погиб 22-летний офицер полиции Дмитрий Белименко. Фото

Национальная полиция Украины вновь понесла невосполнимую потерю. При исполнении служебных обязанностей в Запорожье погиб молодой офицер полиции Дмитрий Белименко.

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Жизнь 22-летнего правоохранителя оборвал вражеский авиаудар по областному центру 10 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции Запорожской области.

Что известно о погибшем офицере

"10 июля в результате очередного коварного авиаудара российских войск по областному центру трагически погиб старший лейтенант полиции Дмитрий Белименко – оперуполномоченный управления стратегических расследований в Запорожской области ДСР Национальной полиции Украины", – отмечается в сообщении.

Молодому офицеру было всего 22 года. Однако, как подчеркнули коллеги полицейского, он сознательно выбрал путь защитника правопорядка именно в прифронтовом Запорожье.

Службу в рядах Национальной полиции Дмитрий начал несколько лет назад. А с января этого года он присоединился к запорожскому региональному подразделению Департамента стратегических расследований.

"Коллеги отзываются о полицейском как о перспективном офицере, надёжном товарище и человеке высокой чести, который никогда не уклонялся от трудностей", – говорят в полиции Запорожской области.

Жизнь полицейского оборвал вражеский авиаудар по Запорожью. Россияне нанесли удар КАБом по гражданской инфраструктуре областного центра. Рядом с эпицентром взрыва оказался Дмитрий Белименко, который прибыл туда для выполнения своих непосредственных обязанностей.

"Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вражеская КАБ в одно мгновение прервала большие планы на будущее, успешную карьеру и целую жизнь, которая только-только начиналась. Глубочайшую боль от этой утраты разделяют родители, родные, друзья и коллеги Дмитрия. Руководство и личный состав запорожской полиции выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего. Светлая память о Дмитрии Белименко будет жить вечно в наших сердцах", – отметили в полиции региона.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 июля, войска РФ нанесли удар по автомобилю "Белого ангела" в Дружковке. Ранения получили трое полицейских и двое гражданских лиц.

Также стало известно,что на войне погиб полицейский из Тернопольской области Иван Нагайовский.

Жизнь молодого защитника оборвалась 4 июля на востоке страны. У него остались мама, сын и невеста.

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