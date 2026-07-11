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Человек высокой чести: в Запорожье в результате вражеского авиаудара погиб 22-летний офицер полиции Дмитрий Белименко. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
3 минуты
963
Дмитрий Белименко
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Национальная полиция Украины вновь понесла невосполнимую потерю. При исполнении служебных обязанностей в Запорожье погиб молодой офицер полиции Дмитрий Белименко.

Жизнь 22-летнего правоохранителя оборвал вражеский авиаудар по областному центру 10 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции Запорожской области.

Что известно о погибшем офицере

"10 июля в результате очередного коварного авиаудара российских войск по областному центру трагически погиб старший лейтенант полиции Дмитрий Белименко – оперуполномоченный управления стратегических расследований в Запорожской области ДСР Национальной полиции Украины", – отмечается в сообщении.

Дмитрий Белименко

Молодому офицеру было всего 22 года. Однако, как подчеркнули коллеги полицейского, он сознательно выбрал путь защитника правопорядка именно в прифронтовом Запорожье.

Службу в рядах Национальной полиции Дмитрий начал несколько лет назад. А с января этого года он присоединился к запорожскому региональному подразделению Департамента стратегических расследований.

"Коллеги отзываются о полицейском как о перспективном офицере, надёжном товарище и человеке высокой чести, который никогда не уклонялся от трудностей", – говорят в полиции Запорожской области.

Жизнь полицейского оборвал вражеский авиаудар по Запорожью. Россияне нанесли удар КАБом по гражданской инфраструктуре областного центра. Рядом с эпицентром взрыва оказался Дмитрий Белименко, который прибыл туда для выполнения своих непосредственных обязанностей.

"Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вражеская КАБ в одно мгновение прервала большие планы на будущее, успешную карьеру и целую жизнь, которая только-только начиналась. Глубочайшую боль от этой утраты разделяют родители, родные, друзья и коллеги Дмитрия. Руководство и личный состав запорожской полиции выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего. Светлая память о Дмитрии Белименко будет жить вечно в наших сердцах", – отметили в полиции региона.

Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля
Последствия российского авиаудара по Запорожью 10 июля

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 июля, войска РФ нанесли удар по автомобилю "Белого ангела" в Дружковке. Ранения получили трое полицейских и двое гражданских лиц.

Также стало известно,что на войне погиб полицейский из Тернопольской области Иван Нагайовский.

Жизнь молодого защитника оборвалась 4 июля на востоке страны. У него остались мама, сын и невеста.

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