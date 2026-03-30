'Человек сильной воли и действия': на войне погиб защитник с Днепропетровщины Максим Воронцов. Фото

В Желтых Водах на Днепропетровщине попрощались с защитником Максимом Воронцовым. Он был командиром отделения минометного взвода, воевал с оккупантами в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях и погиб 19 марта в результате вражеской дроновой атаки.

Дома Героя ждали жена и двое сыновей. О потере сообщили в Желтоводском городском совете.

Что известно о Герое

Максим Воронцов родился 9 мая 1978 года в селе Красный Яр в Башкортостане. Еще маленьким потерял отца. Поэтому семья переехала в Украину, на родину мамы Максима.

Юность Максима прошла на Днепропетровщине, в селе Адамовка. Там он окончил школу, обучение продолжил в Днепропетровском ПТУ №12, где выучился на электросварщика.

После срочной службы, в 1999 году Максим женился – и с женой переехал в Желтые Воды.

"Работал монтажником-высотником на "Северном ГОКе", впоследствии — в компании "Сервис Монтаж". В 2014 году начал собственное дело, занимался сбором металлоконструкций для строительства супермаркетов и складов", – рассказали в Желтоводском горсовете.

24 января 2023 года Максим стал в ряды Вооруженных сил Украины. Службу в армии начинал в должности водителя минометного взвода, впоследствии стал командиром отделения .

Украину воин защищал, давая отпор оккупантам в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области.

"За исключительную храбрость, героизм, лидерство и спасенные жизни награжден медалью "Рыцарский Крест" и "Участник боевых действий", нагрудным знаком "За сохранение жизни", отличиями и благодарностями командования 23-й ОмБр. За время военной службы получил 10 контузий и ранение в плечо. И каждый раз возвращался на передовую к побратимам, потому что не мог иначе", – говорят в горсовете Желтых Вод.

19 марта военный вез побратимов на боевую позицию вблизи Великомихайловки Синельниковского района Днепропетровской области. Автомобиль атаковал вражеский FPV-дрон. От полученных ранений Максим Воронцов погиб.

"Родные и близкие вспоминают Максима как человека сильной воли, решительного и надежного. Он умел быстро принимать решения, организовывать людей, всегда поддерживал и помогал другим. Был справедливым руководителем, заботливым и любящим мужем и отцом. Добрый, искренний, ответственный. Он любил работать с металлом, увлекался ковкой, собственноручно создавал металлические розы, изготавливал ворота. Мечтал обустроить собственную коптильню, но осуществить замысел не успел", – рассказали в Желтых Водах.

Дома Героя ждали жена Людмила, сыновья Андрей и Дамир, а также сестры Снежана, Ирина и Татьяна.

Навсегда простились с 47-летним воином 28 марта. На церемонии прощания, проходившей возле памятника славным казакам в Желтых Водах, звучали строки, написанные Тарасом Шевченко: "Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…Ох, не однаково мені!"

"Эти строки звучали как отражение его жизни. Максиму действительно было не все равно. Он был настоящим патриотом, сыном своей страны — с внутренним стержнем, чувством справедливости и ответственности за тех, кто рядом. Его знали как человека сильной воли и действия. Он умел быстро находить решения, поддерживать и вести за собой... В мирной жизни Максим создавал. Во время войны — защищал... Светлая память защитнику. Вечная благодарность за мужество и за то, что ему было не все равно", – указано в сообщении на Facebook-странице Желтоводского горсовета.

