Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб молодой защитник с Житомирщины. Фото

В боях за Украину погиб еще один Герой из Житомирщины – Матвей Бойко. Жизнь мужественного воина оборвалась на Луганщине 26 марта.

Видео дня

В апреле защитнику должно было исполниться 23 года. О потере сообщили в Малинском городском совете.

Что известно о Герое

Матвей Бойко родился 19 апреля 2003 года. Жил в городе Малин.

В рядах Вооруженных сил он служил в должности гранатометчика стрелкового отделения стрелкового батальона одной из воинских частей.

Последний свой бой Матвей принял 26 марта вблизи Твердохлебово Сватовского района Луганской области.

"Был предан Военной присяге на верность Украинскому народу и мужественно выполнял свой воинский долг. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за мирное будущее нашего государства, за свободу и независимость Украины. Светлая память о Герое навсегда останется в сердцах родных, побратимов и всех, кто знал его. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего Защитника. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", – отметили в горсовете Малина.

В Малиновском лицее №6, где в свое время учился защитник, рассказали: Матвей был патриотом своей страны.

"Он был светлым, искренним и мужественным человеком, настоящим патриотом своей страны... Его подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример отваги, силы духа и безграничной любви к Родине", – говорится в сообщении.

Дата и время встречи защитника и прощания с ним пока неизвестна.

До своего 23-летия Матвей Бойко не дожил меньше месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!