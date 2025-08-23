'Человек с большим сердцем': появились подробности об украинском летчике, погибшем в катастрофе МиГ-29

В 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева" сообщили подробности катастрофы истребителя МиГ-29, вследствие которой погиб летчик Сергей Бондарь. Майор служил на должности заместителя командира эскадрильи.

Всю свою жизнь майор Сергей Бондарь посвятил авиации. Об этом сообщили в пресс-службе 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Что известно о летчике

Сергей Бондарь родился в 1979 году в городе Кропивницкий, где и жил вместе с женой, сыном и дочерью. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

С началом полномасштабной войны, не колеблясь, мужчина вернулся на военную службу и стал на защиту неба в 40-й бригаде тактической авиации.

Летные навыки Сергей Бондарь возобновил на самолетах Л-39 и МИГ-29. Именно на истребителях МИГ-29 он осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины. Летчик успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта.

"Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным оптимизмом жизни, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, побратимам и всем, кто знал знаменитого защитника украинской земли", – говорится в заявлении бригады.

