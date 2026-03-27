'Человек большой культуры и мудрости': из-за вражеской атаки по Виннице погиб украинский ученый. Фото

Из-за российского удара по Виннице 24 марта погиб ученый Борис Авксентюк. Он был доктором технических наук, исследователем в области теплофизики и в течение 11 лет преподавал в Винницком торгово-экономическом институте ДТЭУ.

Трагическое известие подтвердили бывшие коллеги профессора. На Facebook-странице ВТЭИ ДТЭУ сообщается, что в пятницу, 27 марта, состоится церемония прощания.

Что известно о Борисе Авксентюке

Жизнь мужчины оборвал дроновый обстрел. Авксентюку Борису Петровичу было 84 года.

С 2001 по 2022-й он работал в должности профессора кафедры товароведения, экспертизы и торгового предпринимательства, воспитал не одно молодое поколение. Был членом ученого совета института, а также специализированного ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Написал более 160 научных и учебно-методических работ, опубликованных в украинских и иностранных изданиях; специализировался на сфере тепло- и массообмена при фазовых переходах.

"Он был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком большой культуры, мудрости и достоинства", – говорится в сообщении.

Местный портал "20 хвилин" пишет, что Авксентюк родился в июле 1941 года в Харькове в семье военнослужащего, но во время Второй мировой войны его семья эвакуировалась в Новосибирск (РФ). Там он получил образование, работал в Институте теплофизики Сибирского отделения РАН.

Кандидатскую защитил в 1973 году, докторскую диссертацию – в 1992-м. В Винницу переехал в 2001-м в связи с семейными обстоятельствами, в том же году начал работать в ВТЭИ ДТЭУ.

Ориентировочное расписание церемонии прощания, которая состоится 27 марта в Виннице:

12:00 – прощание в похоронном бюро "Реквием";

13:00 – захоронение на Центральном кладбище.

Как писал OBOZ.UA:

– Во вторник, 24 марта, российские войска совершили самую массированную атаку по Украине за время полномасштабной войны. Обстрел начался вечером 23 марта с беспилотников типа "Шахед", продолжался всю ночь (с применением крылатых и баллистических ракет). Днем враг продолжил удары дронами.

– В Виннице сообщалось об одном погибшем. Десятки людей пострадали; зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов.

