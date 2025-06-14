Чего следует остерегаться 14 июня: астропрогноз

В субботу, 14 июня продолжается 18 лунный день. Луна находится в созвездии Козерога, но после обеда перейдет в знак Водолея, Солнце остается в Близнецах.

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Как сложится такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, в эту субботу важно контролировать, куда вы направляете свое внимание и энергию.

Чтобы направить их в правильном направлении, Исита Гая посоветовала читать гармоничные книги и смотреть гармоничные фильмы. "Это могут быть фильмы о любви, о душе, о мировоззрении", – пояснила астролог. При этом она призвала остерегаться плохих мыслей.

"В этот день ваше внимание – это ваше направление, это ваша энергия, это ваша жизнь. И вот куда вы направляете свое внимание, туда вы направляете свою жизнь", – добавила Исита Гая.

Она порекомендовала в эту субботу подумать над тем, какого вы хотите будущего для себя. А также задуматься, хотите ли вы изменить свое прошлое и, если да, то как именно. Кроме того, астролог рассказала о способе, как перезаписать и перезапустить свое прошлое – через медитацию.

"Вы можете закрыть глаза и представить, что в той или иной ситуации вы просто делаете другой выбор. И это приводит вас в ту реальность, где вы счастливы здесь и сейчас. Вот эти новые выборы, они меняют ваше мировосприятие в реальности текущего момента. И в этих новых выборах вы счастливы здесь и сейчас", – объяснила Исита Гая. По ее словам, именно так можно перезаписать свою жизнь и наполнить ее энергией высоких вибраций.

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