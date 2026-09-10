Что не следует добавлять при стирке полотенец: они станут грубыми и колючими

При стирке полотенец в стиральной машине, возможно, лучше отказаться от моющих средств и смягчителей ткани.

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Многие люди замечают, что полотенца сначала мягкие, а со временем становятся жесткими. Эксперты говорят, что это обычно происходит из-за накопления остатков моющих средств, таких как смягчители, которые прилипают к хлопковым волокнам, изменяя их текстуру и ощущения на коже, пишет OBOZ.UA.

Как известно, хлопок изготавливается из крошечных нитей, которые соединяются между собой. То, что происходит с этими нитями во время стирки, определяет, останутся ли полотенца мягкими или жесткими.

Эксперты говорят, что со временем моющие средства и кондиционеры могут оставлять восковой налет. Хотя более дорогой хлопок, такой как египетский, может дольше оставаться мягким, большинство полотенец со временем изнашиваются, если вы не измените свой обычный режим стирки.

Рекомендуется сократить количество моющего средства до трети, а затем убедиться, что полотенца хорошо прополосканы. Тщательное полоскание (даже в прохладной воде) помогает удалить остатки и позволяет хлопку вернуться в свою форму.

Если ваши полотенца старые или низкого качества, может наступить момент, когда они перестанут восстанавливать свою форму. Вместо того чтобы выбрасывать их в мусор, вы можете превратить их в салфетки для уборки или тряпки своими руками.

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