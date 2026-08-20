"Частичка дома, которую удалось сохранить": как дважды перемещенный медицинский университет из Луганска работает в Ровно

Лишиться зданий, оборудования, клинических баз и привычной жизни. А потом – пережить это во второй раз.

Видео дня

Луганский государственный медицинский университет – один из немногих украинских вузов, переживших две релокации: в 2014 и 2022 годах. Сегодня его студенты учатся в Ровно на учебных и клинических базах, а сам университет стал опорой для преподавателей и будущих врачей, лишившихся дома.

Ректор ЛГМУ Сергей Смирнов рассказывает, почему он отвергает мышление в категориях "временности", как вуз во второй раз построил современную базу с нуля и как сохранить связь с домом, когда до него пока невозможно доехать.

Стены можно потерять, людей – нет

Когда высшее учебное заведение теряет аудитории и лаборатории, самое простое искушение – поставить всё на паузу. Мол, вернёмся к работе, когда появятся условия. Однако в медицинском образовании пауза означает потерю будущих врачей и научной школы, которую строили десятилетиями.

В 2014 году преподаватели и студенты ЛГМУ выехали из оккупированного Луганска в Рубежное. Тогда казалось, что это самое тяжелое испытание, которое только могло выпасть на долю коллектива: базу пришлось создавать буквально с нуля, из пустых кабинетов. Спустя восемь лет всё повторилось: весной 2022 года по приказу Министерства здравоохранения Украины университет во второй раз переехал – на этот раз в Ровно.

"В 2022 году мы снова потеряли то, что годами восстанавливали: оборудованную базу, привычную среду, ощущение,что наконец-то можно просто работать и развиваться, – вспоминает ректор Сергей Смирнов. – Но во второй раз мы уже точно знали одно: университет может лишиться зданий, но он существует до тех пор, пока есть люди, готовые его сохранять. Мы не имели права сказать студентам или преподавателям: "подождите, пока появятся лучшие условия"".

После переезда в Ровно университет вновь отказался ждать "идеальных условий". Нужно было искать помещения, оборудование, договариваться о клинических базах в местных больницах и возвращать студентов в аудитории. Сергей Смирнов подчеркивает: слово "Луганский" в названии учебного заведения остается принципиальной позицией, а не формальностью:

"Это напоминание о том, откуда мы родом и от чего не отказались: от своего дома, своих корней и своей истории. Пока работает ЛГМУ, Украина и де-факто, и де-юре демонстрирует: мы не отказываемся от Луганска. Сохранить Луганский государственный медицинский университет – это не только обеспечить непрерывность образовательного процесса. Это означает не позволить стереть часть украинского Луганска – его образовательную, научную, интеллектуальную историю.

Но в то же время мне не очень близко определение "университет в эвакуации". Эвакуация – это временность и пассивное ожидание. А мы не ждем. Мы работаем, обучаем врачей и каждый день делаем учебное заведение лучше".

Право на ошибку – только на манекене

Главный вызов для любого перемещенного вуза – сломать стереотип о "нескольких арендованных аудиториях, дистанционном обучении, минимуме оборудования и работе скорее на выживание, чем на развитие". Для медицинского университета такой формат означал бы профессиональную гибель: будущий хирург или анестезиолог не может учиться спасать жизни через экран ноутбука или смартфона.

Поэтому после переезда в Ровно решили не просто копировать то, что было утрачено в Рубежном, а создать качественно новые условия. Благодаря грантам, международным партнерам и поддержке местных властей в вузе создали полноценную университетскую среду: восстановили очный формат образовательного процесса, сформировали материально-техническую базу, развивают симуляционное обучение, науку и международное сотрудничество.

"Например, современные манекены, которые у нас есть, полностью имитируют клинические состояния: они реагируют на препараты, изменение давления или неправильные действия студента, – объясняет Сергей Смирнов. – Конечно, ни один манекен не заменит пациента. Но здесь есть принципиальный момент: свою первую ошибку будущий врач совершает на симуляторе, а не у постели человека. Здесь можно ошибаться, пробовать снова, набивать руку – пока неуверенность не превратится в навык".

Сохранять высокие стандарты помогают преподаватели, которые прошли вместе с университетом путь от Луганска до Рубежного и Ровно. В то же время кафедры пополняются практикующими врачами из Ровенской области и собственными выпускниками, которые возвращаются в вуз уже в роли преподавателей или аспирантов.

Чтобы абитуриенты могли осознанно выбирать университет, здесь ввели практику полного погружения – проект "Неделя студента ЛГМУ". Школьники на несколько дней приходят в корпуса, работают в лабораториях, посещают аудитории и пробуют выполнять первые базовые манипуляции на манекенах.

"Сегодня абитуриента трудно и не нужно убеждать рекламными лозунгами, – говорит Сергей Смирнов. – Гораздо честнее дать человеку почувствовать медицину на ощупь. Мы проводим дни открытых дверей, встречаемся со школьниками, активно работаем в социальных сетях. Стараемся показывать не "идеальную картинку", а живой университет: занятия, практику, симуляционный центр, студенческую жизнь, преподавателей и студентов. Когда после дня занятий школьник уходит с мыслью "Да, это моё" – это лучшая профориентация".

Встреча на перроне: как "Квота-2" открывает двери для молодежи из ВОТ

Одно из важнейших направлений работы ЛГМУ – работа с молодежью с временно оккупированных территорий. Благодаря государственному механизму "Квота-2" и образовательному центру "Донбасс-Украина" абитуриенты из ВОТ могут поступать в университет по упрощенной процедуре. Информацию распространяют по всем доступным каналам, ведь понимают, насколько сложно молодежи на ВОТ порой даже узнать о таких возможностях.

Однако само поступление – это лишь финал долгого и порой опасного пути, который преодолевает молодой человек, чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Есть истории, которые невозможно забыть. Помню, как мы встречали наших будущих студентов с оккупированных территорий на железнодорожном вокзале. После сложного пути они приезжали фактически в неизвестность – а мы забирали их с вокзала, привозили в университет, помогали поселиться, оформить документы и просто были рядом в первые дни.

Но, пожалуй, самое сильное ощущение – встречать этих людей спустя годы ужене как растерянных абитуриентов, а как дипломированных врачей, работающих в Украине. Тогда особенно понимаешь: в свое время мы помогли не просто поступить в университет. Мы помогли человеку сделать выбор, который изменил его жизнь. Именно поэтому для нас так важно не терять молодежь с временно оккупированных территорий. Наша задача – сделать все возможное, чтобы путь в Украину оставался открытым для тех, кто его ищет".

Связь с Луганской областью оказывается удивительно прочной даже через поколения. В университете часто учатся дети тех, кто заканчивал ЛГМУ ещё в начале 2000-х годов в Луганске.

"У нас есть много разных историй наших студентов. Например, история нашей выпускницы Лизы: её родители-врачи учились в нашем университете ещё в родном Луганске. Лиза продолжила династию и поступила в ЛГМУ, когда мы работали в Рубежном. А диплом врача получила уже здесь, в Ровно. То есть история одной семьи прошла вместе с университетом через три города. Для таких семей ЛГМУ – это не просто место, где можно получить диплом врача. Это что-то своё, узнаваемое, частичка дома, которую удалось сохранить, даже когда в сам дом сегодня невозможно вернуться".

В то же время ректор подчеркивает: призывать молодежь из оккупированных территорий поступать в университеты Украины – недостаточно. Нужны комплексные гарантии безопасности и поддержки.

"Человек, который уезжает из ТОТ, часто оставляет там всё: семью, друзей, дом. Если мы хотим, чтобы молодежь выбирала Украину, а не оставалась в изоляции или уезжала в РФ, мы должны дать ей прочную почву под ногами: гарантированное бесплатное жилье, первоначальную финансовую поддержку, социальное и психологическое сопровождение. Переступив порог университета, она должна почувствовать: здесь для меня есть место, здесь я нужна, здесь я могу строить своё будущее".

Общежитие, генераторы и невидимые травмы войны

Вопросы быта для перемещенных студентов и преподавателей – не менее важны, чем наличие учебников или манекенов. В Ровно у студентов ЛГМУ есть собственное общежитие с доступной стоимостью проживания, обустроенными зонами для отдыха, высокоскоростным интернетом и спортивной площадкой.

Во время систематических ударов по энергетике общежитие остается автономным благодаря зарядным станциям и мощному генератору. Однако за бытовым обустройством стоит более глубокая проблема – восстановление внутренней безопасности.

"Восстановить лаборатории или купить манекены гораздо проще, чем вернуть чувство безопасности человеку, потерявшему дом, – отмечает Сергей Смирнов. – Большинство наших преподавателей и многие студенты – это люди со статусом ВПЛ. Они каждый день испытывают тревогу за родных, боль утраты, психологическую усталость".

Для поддержки коллектива и студентов в вузе создали Центр психосоциального развития и семейного здоровья. Здесь проводят индивидуальные консультации и тренинги по преодолению стресса.

"Мы учим будущих врачей заботиться о пациентах, но подчеркиваем: уметь вовремя попросить о помощи для себя – это тоже профессиональная зрелость. Невозможно годами поддерживать других, если ты не умеешь сохранять собственные силы".

Впрочем, если вопросы студентов университет способен решать собственными силами, то с преподавателями-ВПО ситуация значительно сложнее. Главная неудовлетворенная потребность – постоянное жилье.

"Люди могут годами самоотверженно работать на новом месте, но продолжают жить с ощущением временности, снимая квартиры. Здесь уже необходима системная государственная политика: доступные льготные программы жилищного обеспечения, которые позволят человеку не просто переждать войну, а укорениться, планировать жизнь своих детей и обрести долгожданную стабильность".

Возвращение домой и продолжение работы в Луганске и Ровно

Сегодня студенты ЛГМУ проходят практику в ведущих городских и областных больницах Ровенской области. Регион, который приютил вуз в критический момент, заинтересован в том, чтобы молодые врачи оставались работать в местных общинах.

"За эти годы Ровно стало важной частью истории ЛГМУ, – убежден ректор. – Здесь мы во второй раз восстановили университет, создали мощную материально-техническую базу, нашли партнеров, стали частью медицинской и образовательной среды региона. Мы чувствуем ответственность перед регионом, который стал для нас вторым домом. Но в то же время мы остаемся Луганским государственным медицинским университетом. И после освобождения Луганщины там также понадобятся специалисты, которые будут восстанавливать разрушенную медицинскую систему. Наша задача – качественно подготовить врача, а где работать – в Ровно, Луганске или Киеве – каждый выпускник решит сам. Главное, чтобы однажды Луганск снова стал городом, куда можно безопасно вернуться жить и работать".

На вопрос о том, каким будет долгожданный день возвращения в родной город, Сергей Смирнов отвечает прагматично.

"Я не представляю этотдень как момент, когда мы просто соберём чемоданы в Ровно и уедем. За эти годы Ровно стало неотъемлемой частью нашей истории. Здесь создана мощная база, налажены партнерские отношения. Потерять всё это было бы бессмысленно. Поэтому в будущем мы видим работу ЛГМУ в обоих регионах – и в Ровенской, и в Луганской областях".

По словам ректора, основой возвращения домой станут не перевезенные стены или техника, а опыт и люди.

"В Луганске не нужно будет пытаться восстановить всё точно так, как было до 2014 года. Мы привезём туда совершенно новую культуру образования, современные стандарты симуляционного обучения, опыт адаптации и устойчивости. День возвращения станет днём, когда слово "Луганский" в нашем названии вновь станет не только символом памяти, но и нашим реальным географическим адресом".