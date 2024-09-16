Часть Украины всколыхнула землетрясение магнитудой 5,4: где его почувствовали сильнее всего

В понедельник, 16 сентября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по школе Рихтера. Его почувствовали в соседних странах – Болгарии, Молдове и Украине, в частности, в Одессе.

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Об этом пишет Digi24. Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в уездном районе Вранча на востоке Румынии, в 130 км от границы с Украиной.

В Украине больше всего почувствовали афтершоки в Одессе, которая находится в 340 километрах от эпицентра землетрясения, а также в Умани и Николаеве.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что в настоящее время информации о повреждениях в городе или пострадавших жителей не поступало.

Также сообщают, что подземные толчки ощутили и в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

В частности, жители Хмельницкого рассказывают, что от афтершоков в некоторых домах города даже люстры затряслись. В сети обнародовали соответствующее видео.

Весьма сильные толчки ощутили и в соседней Молдове. Президента страны Маю Санду землетрясение застало прямо в прямом эфире, когда она давала интервью Moldova1. Телеканал обнародовал видео происшествия. На кадрах видно, как во время ответа Санду на вопрос ведущей начинает дрожать студия. На лице президента отразился шок, после чего она смолкла с улыбкой на лице.

Отметим, что по данным румынского Института физики Земли, сегодняшнее землетрясение сиало самым сильнымс начала 2024 года, а глубина его подземных толчков составляла 140 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прямого эфира шоу в Лос-Анджелесе произошло землетрясение. Однако журналисты не растерялись и продолжили эфир, сохраняя покой.

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