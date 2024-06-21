Часть Украины в выходные накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине на выходных в западных областях пройдут грозовые дожди. Кроме того, температура воздуха кое-где на западе поднимется до +33 градусов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В то же время, на востоке и юге жара несколько спадет – в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24....+29 градусов.

В субботу, 22 июня, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, лишь днем на западе возможны дожди с грозами. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, а днем – +27…+29, в то же время на западе +28…+33 градуса.

В воскресенье, 23 июня, дожди с грозами пройдут на западе, севере и некоторых центральных областях. На юге и востоке ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью будет от +15 до +21 градуса, а днем в большинстве областей от +25…+27 градусов. Чуть жарче будет на востоке и юге +29…+32 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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