Дожди и даже мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на последнее воскресенье марта

В последнее воскресенье марта в Украине прогнозируются дожди. Осадки в течение 30 марта возможны в центральных областях, в южной части, в восточных областях, а также на юго-западе.

Видео дня

На юге и на востоке существенных осадков не предвидится. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, температура воздуха 30 марта днем ​​будет колебаться в пределах +10…+15 градусов. В южных регионах кроме Одесской области ожидается до 18 градусов тепла.

В то же время вдоль полосы от Черновицкой области через Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области будет существенно холоднее. В этой части страны всего +4…+10 градусов.

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11…+12 градусов. Существенных осадков в столице не предвидится, однако местами возможен небольшой дождь.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Карпатах ночью будет небольшой мокрый снег. Днем ​​местами возможен небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в начале апреля в Украине возможно снижение температуры, однако аномальных холодов не ожидается. Однако температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не повлекут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!