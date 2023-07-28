Часть Украины накроют сильные дожди и грозы: где 28 июля будет опасно

В пятницу, 28 июля, половину украинских областей ждет влажная и прохладная погода. Восточные, центральные и южные регионы накроют дожди с грозами и порывы ветра.

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Столбики термометров по Украине днем будут показывать от +25 до +28 градусов. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и в Крыму ожидаются значительные дожди с грозами, местами шквалы до 20 метров в секунду – объявлен I уровень опасности.

В то же время сухо будет в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

Температура воздуха в западных и северных регионах ожидается днем +21..+25 градусов, ночью на западе похолодает до +8..+11, а на севере будет +16..+14.

В восточных областях днем столбики термометров будут показывать +24..+26 градусов, ночью будет +20..+23. На Херсонщине, Николаевне и в Крыму днем +22..++25, ночью +15..+17. В Одесской области днем до +28, ночью +17..+15.

В столичном регионе 28 июля будет пасмурно с прояснениями, без осадков. Температура в Киевской области ночью ожидается +12..+17 градусов, днем +20..+25. В Киеве ночью +13..+15, днем +22..+24.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое, поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

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