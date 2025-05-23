Аномалии станут нормой: что будет с климатом в Украине через 50 лет

Украина сегодня входит в зону климатических изменений и не исключено, что уже через полвека климат у нас станет более сухим, с повышением среднегодовой температуры воздуха на несколько градусов. Ученые предполагают, что приведет к большему количеству засушливых периодов, а также увеличению экстремальных погодных явлений – сильных засух и наводнений.

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Прогнозы по изменениям климата в стране на ближайшие 50 лет (до 2075 года) базируются на данных глобальных климатических моделей, адаптированных к региональному уровню. OBOZ.UA выделил основные изменения, а также то, какое влияние они могут оказать.

Рост температуры

Предполагается, что в течение следующих десятилетий среднегодовая температура в Украине вырастет примерно на 2-4 °C, а к концу XXI века (2100 год) – на 4-5 °C и более.

Наибольшее потепление прогнозируется в северных и восточных областях, особенно зимой. Лето же станет значительно жарче и продолжительнее, с более частыми волнами тепла.

Изменения в количестве осадков

По мнению ученых, общее количество осадков в Украине может уменьшиться летом (особенно на юге и востоке). В то же время зимой осадков станет больше, но они чаще будут выпадать в виде дождя, а не снега. На этом фоне повышается риск засух в степных регионах.

Ухудшение погодных условий

Также специалисты предупреждают о росте частоты экстремальных погодных явлений: сильные ливни, ураганы, град, пылевые бури. Повышение риска наводнений в Карпатах и западных областях.

Отмечается, что Черное и Азовское моря могут пострадать от повышения уровня воды, исчезновения береговых ландшафтов и эрозии побережья.

Дефицит воды

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом воды уже в ближайшие 10-15 лет. По его словам, в зоне наибольшего риска – Одесса, Херсон, Николаев.

Изменение климата, неконтролируемые потери в водоканалах, низкий уровень очистки стоков (всего 32% против европейских 80%) – все это подталкивает к водному кризису. В качестве решения он предлагает разрабатывать и реализовывать масштабные инфраструктурные проекты: например, водопровод в Одессу хотят интегрировать в новую трассу к дунайским портам, без заезда в Молдову.

Влияние на сельское хозяйство

Специалисты предупреждают, что потепление может позволить выращивать новые культуры (например, виноград или соевые бобы в более северных областях).

Но урожайность традиционных культур (пшеница, кукуруза) может снизиться из-за засухи и дефицита воды.

Также возрастет потребность в ирригации, что создаст дополнительную нагрузку на водные ресурсы страны.

Влияние на здоровье и общество

Через много десятилетий, как считают некоторые ученые, украинцам грозит рост случаев тепловых стрессов и болезней, связанных с водой и насекомыми. Существует и мнение, что через 50 лет города в Украине будут перегреваться вследствие эффекта "городского теплового острова". Также возможен рост миграции населения из пострадавших регионов.

На сегодня Украина уже входит в зону климатических изменений, которые к 2075 году, вероятно, станут еще заметнее. Поэтому основными вызовами для страны, по словам специалистов, становятся адаптация сельского хозяйства, управление водными ресурсами, модернизация инфраструктуры и здравоохранение населения.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики отмечают, что климат в Украине все больше выходит за пределы нормы. Так, 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, зима и лето в стране теперь стабильно теплее почти на 1,5 °C.

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