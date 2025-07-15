Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела рабочую встречу с дипломатическим корпусом 14 государств, среди которых были США, Великобритания, Япония, Норвегия, Дания, Литва, Латвия, Швеция, Германия, Италия, Эстония, Турция, Румыния и Польша. Мероприятие было посвящено обсуждению пакета законопроектов под общим названием Defence City – масштабной реформы, предусматривающей создание специальных условий для развития национального ОПК во время войны.

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К обсуждению также присоединились представители Министерства обороны Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Общественного антикоррупционного совета при МОУ, а также руководители и представители ведущих предприятий-членов NAUDI. Встречу открыл председатель Ассоциации Сергей Пашинский, который отметил важность продуманных и взвешенных изменений в законодательство: "Сегодня мы собрались, потому что в Верховной Раде зарегистрирована серия законопроектов, существенно меняющих правовое поле для оборонно-промышленных предприятий. Эти инициативы содержат немало законодательных новаций, а иногда и противоречивых норм. Как крупнейшая отраслевая ассоциация, мы активно участвуем в этом процессе, настаивая: изменения должны быть системными, сбалансированными, прозрачными для международных партнеров и такими, которые повышают эффективность сектора в целом, а не создают преференции отдельным игрокам", – отметил Пашинский.

Исполнительный директор NAUDI Sergiy Goncharov представил текущее состояние работы над законопроектами и подчеркнул: "Мы уже приняли участие в заседании профильного комитета под председательством Даниила Гетманцева. Часть наших предложений ко второму чтению уже учтена. Мы ожидаем, что и другие ключевые правки будут интегрированы, чтобы этот пакет стал не декларацией, а реальным инструментом трансформации отрасли". Особое внимание было уделено четвертому законопроекту №13423, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Председатель Общественного антикоррупционного совета при МОУ Юрий Гудыменко отметил: "Мы поддержали общую идею Defence City, но проект 13423 в первоначальной редакции вызвал резонанс из-за потенциальных коррупционных рисков. После общественного и экспертного обсуждения народные депутаты, в частности Давид Арахамия, зарегистрировали альтернативную версию 13423-2, которая в значительной степени учитывает наши замечания". NAUDI поддерживает концепцию Defence City как комплексного подхода к усилению оборонного потенциала Украины, включая защиту чувствительной информации, налоговые стимулы, упрощение экспортного контроля, таможенного оформления и развитие локальной инфраструктуры. Именно поэтому NAUDI консолидировала правки к проектам и уже передала их в Верховную Раду Украины.

"Наша задача – не только реформировать систему, а сделать ее эффективной и понятной для международных партнеров. Во время войны бюрократия не имеет права тормозить обороноспособность страны. Мы открыты к диалогу и продолжим системную работу вместе с правительством, депутатским корпусом, гражданским обществом и нашими международными союзниками", – резюмировал Гончаров.