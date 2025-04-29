Бюджетные и очень вкусные бутерброды с сельдью: готовится закуска 10 минут

Сельдь – идеальная основа для салатов, а также закусок и вкусных намазок. Еще сельдь можно очень вкусно засолить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и бюджетных бутербродов с вкусной сельдью.

Ингредиенты:

сельдь

хлеб

горчица зернами

Для намазки:

вареные яйца

сыр твердый

зеленый лук

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Натрите вареные яйца, сыр, добавьте порезанный лук, майонез, соль, перемешайте.

2. Хлеб подсушите в духовке, сверху намазку и кусочок сельди, сверху горчицу и лук!

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