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Бюджетные и очень вкусные бутерброды с сельдью: готовится закуска 10 минут
Сельдь – идеальная основа для салатов, а также закусок и вкусных намазок. Еще сельдь можно очень вкусно засолить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и бюджетных бутербродов с вкусной сельдью.
Ингредиенты:
- сельдь
- хлеб
- горчица зернами
Для намазки:
- вареные яйца
- сыр твердый
- зеленый лук
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите вареные яйца, сыр, добавьте порезанный лук, майонез, соль, перемешайте.
2. Хлеб подсушите в духовке, сверху намазку и кусочок сельди, сверху горчицу и лук!
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