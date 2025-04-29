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Бюджетные и очень вкусные бутерброды с сельдью: готовится закуска 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Рецепт бутербродов

Сельдь – идеальная основа для салатов, а также закусок и вкусных намазок. Еще сельдь можно очень вкусно засолить в домашних условиях. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и бюджетных бутербродов с вкусной сельдью.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • сельдь
  • хлеб
  • горчица зернами

Для намазки:

  • вареные яйца
  • сыр твердый
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль

Способ приготовления: 

1. Натрите вареные яйца, сыр, добавьте порезанный лук, майонез, соль, перемешайте.

Намазка для закуски

2. Хлеб подсушите в духовке, сверху намазку и кусочок сельди, сверху горчицу и лук!

Готовые бутерброды

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