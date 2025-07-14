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Бюджетные бризоли с фаршем и сыром: рецепт блюда, которое вкуснее чем котлеты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,5 т.
Рецепт блюда

Куриный фарш – отличная основа не только для приготовления вкусных и сочных котлет, но еще и бризолей. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр.

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Вкусные бризоли с мясным фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении бризолей. 

Ингредиенты: 

  • вафли – 1 упаковка 
  • фарш – 300-400 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • сыр – 60-80 г(по желанию)
  • яйца – 3-4 шт. 
  • масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.

Фарш с сыром

2. Перемешать и выложить на вафли. 

Приготовление блюда

3. Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.

Кляр для бризолей

Выложить на бумажное полотенце чтобы забрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и в холодном виде!

Готовые бризоли

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