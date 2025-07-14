Бюджетные бризоли с фаршем и сыром: рецепт блюда, которое вкуснее чем котлеты

Куриный фарш – отличная основа не только для приготовления вкусных и сочных котлет, но еще и бризолей. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении бризолей.

Ингредиенты:

вафли – 1 упаковка

фарш – 300-400 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

сыр – 60-80 г(по желанию)

яйца – 3-4 шт.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.

2. Перемешать и выложить на вафли.

3. Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.

Выложить на бумажное полотенце чтобы забрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и в холодном виде!

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