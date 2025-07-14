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Бюджетные бризоли с фаршем и сыром: рецепт блюда, которое вкуснее чем котлеты
Куриный фарш – отличная основа не только для приготовления вкусных и сочных котлет, но еще и бризолей. А для яркого вкуса можно добавить тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении бризолей.
Ингредиенты:
- вафли – 1 упаковка
- фарш – 300-400 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- сыр – 60-80 г(по желанию)
- яйца – 3-4 шт.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.
2. Перемешать и выложить на вафли.
3. Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.
Выложить на бумажное полотенце чтобы забрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и в холодном виде!
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