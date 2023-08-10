Бывшая связная УПА в 96 лет получила загранпаспорт, чтобы увидеться с внучкой в Амстердаме. Видео

Жительница Ривненской области Наталья Коспа впервые получила загранпаспорт в 96 лет. Женщина решилась на оформление документа в таком почтенном возрасте, потому что хочет полететь в столицу Нидерландов.

Видео дня

Там, в Амстердаме, живет ее внучка с семьей. Историю женщины рассказали в Министерстве внутренних дел и издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Бабушка мечтает посетить внучку в Нидерландах. Переживает, что в таком путешествии есть риски. Но уверена – дух точно выдержит", – отметили в ведомстве.

Бабушка рассказала, что свой дух закалила еще во Вторую мировую войну. Она была связной УПА, за что советские власти арестовали в то время 17-летнюю Наталью на два года. Женщина призналась, что ее допрашивали четыре дня подряд.

Кроме того, Наталья Коспа – поэтесса. Она с детства пишет стихи и даже издала сборник "Незабудка".

Загранпаспорт женщина получила впервые, но сама поездка для нее не будет первым в жизни дальним путешествием. В 1977-м она объездила СССР, в том числе путешествовала на пароходе.

После визита за границу 96-летняя украинка обещает вернуться домой. Говорит, что в Украине – лучше, но хочет увидеть мир.

"Я много книг читала, знаю, что, где и как. В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть – не хочу умирать нигде, только в Украине", – добавила женщина.

В МВД уточнили, что управление Государственной миграционной службы в Ривненской области в 2023 году уже выдало восемь загранпаспортов людям старше 90 лет. Наталья Коспа среди них самая старшая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине часть загранпаспортов признали недействительной в результате обновления программного обеспечения в системе оформления, состоявшейся в феврале 2023 года. Причиной назвали различную транслитерацию фамилии и/или имени владельцев документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!