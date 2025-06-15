Бывает и наоборот: история медика, которая перевелась из ТЦК в боевую бригаду

Военнослужащая 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Алена рассказала, почему, работая ветеринаром, захотела стать военным медиком и сколько времени занял переход из ТЦК в боевую часть.

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С 2022-го добровольцем стала на защиту Украины

Алена, 30-летняя уроженка Киевской области, из города Яготин. С 2022 года добровольцем стала на защиту Украины. Но вместо передовой почти три года ее жизни прошли за бумагами в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Девушка хотела перевестись в боевую бригаду, но из ТЦК не отпускали – работы хватало.

"Я очень люблю животных и работала ветеринарным врачом, плюс по специальности еще и терапевт, – делится Алена. – Работа требует постоянного внимания, знаний и быстрого принятия решений. Очень хотела стать боевым медиком и спасать жизни наших защитников на передовой. А в ТЦК были только вечные папки с бумагами, я чувствовала, что мой потенциал остается нереализованным".

Армия+ стала настоящим спасением

Путь к желанному переводу на боевую должность оказался непростым. Многие попытки заканчивались неудачей, пока на горизонте не появилась возможность воспользоваться сервисом Армия+.

"Армия+ стала для меня настоящим спасением, – вспоминает Алена. – Я подала запрос на перевод, имея на руках отношение к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. И произошло чудо – уже на четвертый день я получила приказ о переводе!" – вспоминает она.

Новым этапом в военной карьере Алены стала должность санитара-инструктора – боевого медика одного из подразделений бригады. Опыт в ветеринарной медицине пригодился.

"На самом деле тело животного во многом похоже на человеческое, – отмечает Алена. – Плюс те же терапевтические процедуры, капельницы, уколы, перевязки, инфузии, даже реанимация и анестезия. Конечно, есть разница в дозах препаратов и количестве необходимых материалов, но базовые принципы остаются неизменными. Главное – сохранять холодный ум, четко понимать алгоритм действий и выполнять свою работу".

Работает по алгоритмам TCCC и MARCH, дальше больше – программа подготовки боевого парамедика

Алена, как и другие боевые медики бригады, обучена и работает по алгоритмам TCCC и MARCH. Дальше больше – программа подготовки боевого парамедика.

"Хочу получить как можно больше знаний и навыков, чтобы иметь возможность оказать максимально эффективную помощь нашим воинам, – говорит Алена. – Боевой парамедик – это уже серьезный уровень, который предусматривает глубокие знания фармакологии и возможность спасать жизни в сложных ситуациях".

На вопрос о готовности работать в условиях интенсивных боевых действий и сложной эвакуации из-за засилья вражеских дронов Алена отвечает честно: "Я еще не имею опыта работы в таких условиях и не знаю наверняка, готова ли к этому. Но я понимаю, что война ставит перед нами новые вызовы и мы должны быть готовы ко всему. Главное – быть активным и агрессивным в своей работе, четко выполнять поставленные задачи".