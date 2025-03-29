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Быстрая домашняя пицца: тесто будет мягким, как пух

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
189
Быстрая домашняя пицца: тесто будет мягким, как пух

Пицца – блюдо, которое любят все. И к тому же готовится любая пицца очень просто и быстро. Тесто можно делать дрожжевое и без дрожжей. 

Видео дня
Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится на дрожжевом тесте.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • 200 мл теплой воды
  • 6 г дрожжей
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Соединяем муку и соль, отдельно соединяем воду, сахар и дрожжи. Сочетаем вместе сухие и влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто и в конце добавляем оливковое масло. Вымешиваем его 5 мин до гладкости и оставляем на 1 час.

Приготовление теста

2. Делим тесто на 2 части, каждую раскатываем, формируем бортики как я на видео, выкладываем любимую начинку и оставляем подойти на 15-20 минут.

С чем приготовить пиццу

3. Выпекаем при 200 градусах на горячем противне – до 20 минут.

Готовая пицца

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