Быстрая домашняя пицца: тесто будет мягким, как пух

Пицца – блюдо, которое любят все. И к тому же готовится любая пицца очень просто и быстро. Тесто можно делать дрожжевое и без дрожжей.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится на дрожжевом тесте.

Ингредиенты:

200 мл теплой воды

6 г дрожжей

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Соединяем муку и соль, отдельно соединяем воду, сахар и дрожжи. Сочетаем вместе сухие и влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто и в конце добавляем оливковое масло. Вымешиваем его 5 мин до гладкости и оставляем на 1 час.

2. Делим тесто на 2 части, каждую раскатываем, формируем бортики как я на видео, выкладываем любимую начинку и оставляем подойти на 15-20 минут.

3. Выпекаем при 200 градусах на горячем противне – до 20 минут.

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