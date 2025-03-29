Быстрая домашняя пицца: тесто будет мягким, как пух
Пицца – блюдо, которое любят все. И к тому же готовится любая пицца очень просто и быстро. Тесто можно делать дрожжевое и без дрожжей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней пиццы, которая готовится на дрожжевом тесте.
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 6 г дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. оливкового или подсолнечного масла
Способ приготовления:
1. Соединяем муку и соль, отдельно соединяем воду, сахар и дрожжи. Сочетаем вместе сухие и влажные ингредиенты, замешиваем липкое тесто и в конце добавляем оливковое масло. Вымешиваем его 5 мин до гладкости и оставляем на 1 час.
2. Делим тесто на 2 части, каждую раскатываем, формируем бортики как я на видео, выкладываем любимую начинку и оставляем подойти на 15-20 минут.
3. Выпекаем при 200 градусах на горячем противне – до 20 минут.
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