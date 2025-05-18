Было стилем жизни: почему в СССР курили так много людей

Советский кинематограф часто изображал героев с сигаретами, что подчеркивало распространенность курения в СССР. Табачный дым был неотъемлемой частью кадров, а реплики персонажей часто терялись в табачном дыму.

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Курение в Советском Союзе было не просто привычкой, а почти стилем жизни, охватившим разные слои населения. Причинами такой популярности стали исторические события, доступность табачных изделий и отсутствие строгих ограничений.OBOZ.UA предлагает узнать о причинах массового курения в СССР, ассортименте табачных изделий и особенностях потребления табака.

История распространения курения в СССР

Популярность курения в СССР значительно возросла во время Второй мировой войны. Для солдат, которые находились в условиях постоянного стресса, сигареты стали одним из способов снятия напряжения. Фронтовые песни, такие как "Давай закурим, товарищ, по одной", являются ярким свидетельством этого. После войны ветераны вернулись домой, принеся эту привычку с собой. Государство не стало активно бороться с курением среди ветеранов, и даже свободно рекламировало доступные и недорогие марки сигарет.

Табачная продукция Советского Союза

Советская табачная промышленность предлагала широкий выбор сигарет, значительно больший, чем ассортимент многих других товаров. Самыми известными марками были "Ява", "Столичные", "Космос", "Союз-Аполлон", "Прима" и "Лайка". Хотя многие курильщики критиковали низкое качество и грубый вкус советского табака, внутреннее производство все равно поддерживалось. В 1970-х годах для расширения ассортимента и улучшения качества начался импорт сигарет из стран социалистического лагеря, особенно из Болгарии ("Стюардесса", "Ти-134", "Родопи", "ВТ", "Opal") и Кубы.

Особенности советского курения

В СССР не существовало строгих ограничений по курению. Курить разрешалось на работе, в заведениях питания, поездах и даже в салонах самолетов. О вреде табачного дыма знали, но пропаганда ограничивалась призывами выбирать "качественные" сигареты с меньшим содержанием вредных веществ. Советские сигареты часто были слишком влажными и тухли, а табак был набит так плотно, что его приходилось разминать перед курением.

Советские табачники классифицировали свою продукцию по классам, но потребители часто выбирали сигареты по типу пачки (твердая или мягкая) и заводу-производителю. Сигареты в твердой пачке считались лучшими, особенно "Столичные" определенного завода или даже цеха. Украинские курильщики ценили продукцию киевской и львовской фабрик, тогда как московская "Ява" была для них экзотикой.

OBOZ.UA ранее писал, как кинематограф способствовал распространению курения сигарет среди граждан СССР.

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