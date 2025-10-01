Зачем в СССР 'варили' белье: почему было обязательно тщательно гладить

Сегодня обычай кипятить белье кажется чем-то странным и неудобным. Мы привыкли к стиральным машинам, современным моющим средствам и дезинфекторам, которые позволяют без лишних усилий поддерживать чистоту.

Но еще несколько десятилетий назад эти процессы – кипячение и последующая глажка белья – были обязательными и имели прежде всего гигиеническое значение. OBOZ.UA рассказывает, зачем в СССР "варили" белье.

Почему в СССР белье "варили"

До широкого распространения стиральных машин и эффективных порошков кипячение было едва ли не единственным надежным способом тщательной очистки тканей. В больших кастрюлях или чугунных выварках хозяйки кипятили простыни, полотенца и рубашки, добавляя в воду соду, хозяйственное мыло или даже пепел. Высокая температура растворяла грязь и жир, отбеливала ткань и уничтожала бактерии.

Чаще всего кипятили именно постельное белье – из-за плотного контакта с телом оно накапливало пот, кожный жир и микроорганизмы. "Варка" обеспечивала дезинфекцию, что в условиях дефицита чистой воды и гигиенических средств было необходимо. Также этот метод помогал уберечь семью от инфекций и паразитов.

Почему обязательно гладили

Не менее важным было и глажение. Сегодня мы в основном воспринимаем его как способ придать вещам опрятный вид, но в СССР оно выполняло еще одну функцию – гигиеническую. Горячий утюг убивал остаточные бактерии, вирусы и даже пылевых клещей, которые могли оставаться после стирки.

Кроме того, выглаженное белье выглядело свежим, гладким и создавало ощущение чистоты. Оно считалось признаком порядка в доме, символом заботы хозяйки о семье. Особенно тщательно гладили детскую одежду и постель, ведь это обеспечивало дополнительную защиту от микробов.

Сегодня потребность в кипячении и обязательной глажке почти исчезла. Современные стиральные машины, порошки с антибактериальными компонентами и бытовая химия выполняют ту же функцию быстрее и проще. В то же время этот старый советский обычай напоминает, насколько много сил и времени раньше требовало поддержание чистоты.

